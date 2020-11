Procès Daval : "Nous avons pris perpétuité", quand l’immense tristesse du père d’Alexia envahit le tribunal

"Je pense qu’aujourd’hui on va enfin pouvoir commencer le procès de Jonathann Daval" : la déclaration de Randall Schwerdorffer, son avocat avant le début de cette 3e journée du procès devant la cour d’assises de la Haute-Saône marque bien les attentes. Après les expertises, et les premiers éléments techniques, ce mercredi, chacun attendait un tournant : la vérité, qui viendra de la parole de Jonathann qui doit être interrogé sur les faits, alors qu’il n’a que très peu parlé depuis le début de ce procès.

Mais c'est l'émotion qui a pris place dans la salle. Le père d'Alexia, Jean-Pierre Fouillot a durant près d'une heure et demi, parlé de sa fille chérie, de sa douleur, mais aussi de sa colère contre Jonathann : celui qui les a trahi et salis. Celui aussi qu'il a aimé comme un fils.

Alexia était notre lumière, nous sommes désormais en mode veilleuse – le papa d’Alexia

Le père d’Alexia, Jean-Pierre Fouillot s’avance à la barre, retire son masque, il a la voix qui tremble : "Ma fille était tout ce qu’il y a de plus simple et de plus aimant. C’était notre lumière, notre joie de vivre". Il raconte sa fille, mais surtout l’amertume : ce sentiment d’avoir été piégé par Jonathann, le meurtrier de sa fille qui durant trois mois n’a rien dit. « il pleurait avec nous tous les soirs. Il avait un chagrin immense comme nous… Soi-disant comme nous »

"Il s’est moqué de nous (…) Il nous a salis" : dit-il en se tournant vers Jonathann. Ces reproches enfouis, le père d’Alexia les étale ce matin : le regard des gens, des médias, les mensonges qu’il faut combattre. Ce matin à la barre, Jean-Pierre Fouillot veut rétablir la vérité. Sur les crises d’Alexia dont personnes n’a jamais entendu parler, sur la dispute que lui qualifie de massacre.

Qu'on ne me parle pas d'amour

Sa voix se brise quand il parle de la reconstitution : "Imaginez la mise à mort d’Alexia… Si je vous demandais 4 minutes de silence, là maintenant, ça serait trop long… ". Et puis le moment le plus horrible, le transport du corps. "Quand je vois le corps de ma fille, sa tête qui frotte par terre contre les ronces.. C’est le moment le plus horrible ... Alors qu’on ne me parle pas d’amour ! "

"Nous avons pris perpétuité. Est-ce que ce sera le cas de Jonathann ? Seuls vous en déciderez". En se tournant vers Jonathann, il réclame la peine maximale. Dans son box, l’ancien gendre baisse les yeux et fixe le sol.

La trahison

Le père d’Alexia parle d’une voix forte. De temps en temps, il s’interrompt, pleure. Il raconte aussi la suite. Cette vie qui s’arrête avec le café qu’ils tenaient au centre de Gray et qu’ils ont vendu.

Il s'appesantit aussi sur cette trahison. Celui qui était comme un fils pour eux, qui partageait tout avec eux, "C'était notre gamin". Même au moment de la garde à vue, il ne veut pas croire que Jonathann est coupable. Puis il avoue et c'est l'horreur absolue explique Jean-Pierre Fouillot : "On croyait avec le meurtre avoir atteint un sommet de l'horreur, mais non, ce n'était qu'un sommet , ce n'était pas le pic de la montagne, l'horreur continuait". Aujourd'hui, il se demande si Jonathann ne les a pas manipulé toutes ces années.

Sache que je t'aime toujours

Il se rappelle qu’il a pris Jonathann dans ses bras, au moment où il revient sur sa théorie du complot familial. Il ne l’a pas fait à la reconstitution mais l’avocate lui rappelle ses paroles « Je ne te prends pas dans les bras par respect pou Alexia. Mais sache que je t’aime toujours ». Aujourd’hui, il ne ferait plus la même chose, par respect pour Alexia. "Vous culpabilisez d'avoir encore de l'affection pour Jonathann Daval ?" demande Ornella Spatafora, l'avocate de Jonathann. "Oui, je culpabilise"

