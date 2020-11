Procès Daval : “Quand on étrangle comme ça c'est pour donner la mort” reconnaît l'accusé

L'audition de Jonathann Daval a repris ce jeudi après-midi, à Vesoul, au lendemain du malaise qui avait conduit à la suspension d'audience et à l'hospitalisation de l'accusé. En préambule, le président de la cour d'assises a encore interrogé Jonathann Daval sur son état : “Vous vous sentez mieux qu’hier ?” “Pour le moment, oui". Matthieu Husson a expliqué qu’il allait centrer ses questions sur le passage à l’acte. Il a demandé à l’accusé de rentrer plus dans les détails. Lors de la première audition, il s’était exprimé de façon évasive et hachée.

Il est 16h, l’interrogatoire reprend là où il avait été interrompu la veille vers 19h30, et donc au récit du retour de la soirée raclette, le 27 octobre 2017. Après avoir dîné avec son épouse dans la famille d'Alexia, de retour à la maison vers 23h30, Jonathann Daval se sert un digestif, “pour retarder le moment de la rejoindre” reconnaît-il. Comme il l’a déjà été raconté à plusieurs reprises, Alexia exige un rapport sexuel, il refuse.

J'ai pété un câble - Jonathann Daval

Le ton monte et Jonathann Daval veut fuir la confrontation. Il prend les clés de la voiture pour partir, mais Alexia s’y oppose. Ils se disputent les clés, se donnent des coups, elle le mord : “ça m’a mis hors de moi, j’ai pété un câble”.

Dans son dialogue avec le président de la cour d'assises, Jonathann Daval reprend la formule employée plus tôt dans la journée, d’”effet cocotte minute". Régulièrement au cours de son récit, il semble d'ailleurs l’adapter pour qu'il corresponde aux analyses des psychiatres, corroborant au passage le qualificatif de “caméléon” prononcé le matin même par les experts. Il va jusqu'à reprendre des termes des expertises psychiatriques pour décrire son attitude.

Une pluie de coups

Le récit du meurtre d'Alexia est, quoi qu'il en soit, glaçant. Jonathann Daval raconte qu’il lui tapé la tête sur le mur, avant de la frapper violemment à coups de poing. “Je ne me suis jamais battu, c'est la première fois” explique-t-il au président. "Pourquoi ne pas s’arrêter" demande Matthieu Husson ? L'accusé parle de la colère accumulée “toutes ces années”.

Il voulait qu'"elle se taise à jamais"

“Pour qu’elle se taise”, il l’a étranglée : “Je l'ai saisie par le coup, j'ai serré, le temps on l'a estimé à quatre minutes mais je ne peux pas estimer le temps. Quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai relâché”.

“Quand on étrangle comme ça c'est pour donner la mort” assène encore Jonathann Daval, sur un ton détaché et monotone. “Pour qu’elle se taise à jamais ?” relance le président ? Oui."

"Je sais, j'aurais pu appeler les ambulances, les gendarmes, mais j'ai pas réagi comme ça” continue l’accusé qui explique ensuite comment il a chargé le corps sans vie de sa femme dans le coffre de sa voiture. C’est au matin qu’il a pris la décision de camoufler les faits.