Procès Daval : un psychologue décrit la "personnalité caméléon" de Jonathann Daval

Après une fin de journée perturbée la veille par le malaise de Jonathann Daval en pleine audience, le procès du meurtrier présumé d'Alexia a repris ce jeudi matin par l'audition en visioconférence des psychologue et psychiatre. Le président de la cour, Matthieu Husson, a constaté que, selon un examen médical, l'accusé était apte à assister aux débats, mais il a repoussé à l'après-midi la poursuite de son interrogatoire.

Le premier expert à s'exprimer est Tony Arpin, un psychologue qui a examiné une première fois Jonathann Daval en juin 2018, quelques mois après son incarcération. A l’époque, s’il a reconnu les faits, le suspect n’a pas avoué les circonstances exactes du crime. Il décrit une famille de six enfants, dont Jonathann est le petit dernier. Victime de problèmes de santé, de moqueries de la part de ses camarades, il a 12 ans quand son père meurt. C'est un enfant surprotégé par sa mère, qui se replie sur lui-même, souffre de troubles obsessionnels compulsifs, comme un TOC de lavage des mains, qui se calmeront avec le temps.

Il n'aurait jamais pensé qu'une si jolie fille pouvait s'intéresser à lui

La rencontre avec Alexia, c'est à 21 ans, lors d'un séjour au ski. Elle a 17 ans. Ils se revoient et se mettent en couple. Lui qui n'était pas du genre à draguer, à cause d’une mauvaise image de lui-même, reconnaît qu'il n'aurait jamais pensé qu'une si jolie fille pouvait s'intéresser à lui. Les deux jeunes gens s'installent dans la maison des parents d'Alexia. Pour le psychologue, Jonathann Daval passe d'un cocon à l'autre. Mais c'est aussi à ce moment-là que leur vie sexuelle se serait atténuée, à cause de la promiscuité familiale. Selon Jonathann, c’est Alexia qui refuse ses avances, ce qui provoque ses troubles de l’érection. Le mariage a lieu en 2015 et le couple s'installe dans l'ancienne maison des grands-parents maternels.

Le psychologue Tony Arpin intervient par visioconférence sur la personnalité de Jonathann Daval. © Radio France - Maxime Péroz

Selon Tony Arpin, Jonathann Daval a souffert de l'absence de père, même s’il s’entendait bien avec le second mari de sa mère. Par manque de confiance en lui, il s'est facilement laissé dominer. Immature, il est passé d’une dépendance affective à sa mère à une dépendance affective à sa femme et sa belle-famille. La confusion symbolique chez Jonathann entre mère, belle-mère, femme, c'est un argument que le Joffrey Carpentier, expert-psychiatre, va également développer plus tard.

Le déni, la projection et le clivage

L'accusé est aussi un sujet égocentré, qui s’apitoie beaucoup sur son sort et développe trois attitudes : d’abord, il se réfugie dans le déni, un geste de défense qui explique le refus d’accepter sa responsabilité dans le meurtre. Ensuite, la projection : il rejette la faute sur un autre. Enfin, le psychologue décèle un clivage, la coexistence de deux personnalités : d’une part, le Jonathann Daval “lisse et convenable”, d’autre part, un personnage bien différent, “beaucoup plus solide et plus agressif, et bien plus dominateur qu'il n'y paraît”.

Le malaise à l'audience mercredi soir, c’est, selon l’expert, la rencontre de ces deux personnalités : mis devant ses contradictions, son corps a lâché, “c'est son corps qui a parlé”.

En conclusion, c’est une personnalité caméléon qui va exister chez Jonathann Daval, en fonction du miroir que lui tendent les autres. Pour le psychologue, le trentenaire dit ce qu'il pense qu'on voudrait qu'il dise, il s'adapte sans arrêt.

Il avait probablement une fureur en lui - Tony Arpin, expert psychologue

Le psychologue va plus loin en évoquant la possibilité de traumatismes sexuels dans sa petite enfance, bien que Jonathann Daval ait affirmé lors des entretiens qu’il n’avait aucun souvenir de la sorte. “Il avait probablement une fureur en lui, un traumatisme très archaïque de sa petite enfance (...) il ne s'en souvient pas parce qu'il était trop jeune, mais quelque chose à dû se passer”.

C'est ainsi que les difficultés du couple, la perspective éventuelle d'une séparation auraient pu faire exploser Jonathann Daval. Immature, dépendant affectivement de son épouse, recelant, selon le psychologue, des failles qu’il a pu occulter, il aurait été pris de fureur en craignant qu’Alexia ne le quitte et serait passé à l’acte. "Lorsque le miroir manque de se briser, il perd pied", esquisse le psychologue, "la violence, c'est l'énergie du désespoir".

Aurait-il explosé après un mot ou une phrase qu’il n’aurait pas supportés, un effet "cocotte minute" interroge l'avocat de Jonathann Daval, Me Schwerdorffer ? “C’est envisageable” répond le psychologue. La question n’est pas anodine car, pour la défense, il est important de souligner la non-préméditation du crime.

L’avocat général questionne également le psychologue sur la signification possible de la crémation du corps de la victime. A travers ce geste, avance l'expert, "il n'y a plus d'être aimé, il disparaît en fumée. Je pense qu'à ce moment il n'y avait pas d'autres solutions pour lui”.

Les avocats et l'avocat général interrogent le psychologue sur Jonathann Daval. © Radio France - Maxime Péroz

Le docteur Joffrey Carpentier, intervenant après Tony Arpin, souligne qu'il considère Jonathann Daval comme dangereux sur le plan criminologique, avec une certaine "toute puissance" et le goût du secret.

