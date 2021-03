Procès de Brigitte Sol à Orléans : 13 ans de réclusion criminelle requis

Au procès de Brigitte Sol devant la Cour d'assises du Loiret, 13 années de réclusion criminelle ont été réclamées ce mardi soir lors du réquisitoire. Le verdict est attendu dans la nuit. Brigitte Sol, 50 ans aujourd'hui, est jugée pour tentative d'assassinat sur son ex-compagnon, le 3 mai 2018 dans le quartier des Carmes à Orléans : elle lui avait donné un coup de couteau dans le dos. Elle prétend qu'elle subissait des violences conjugales de sa part, ce qu'il dément.

Un contexte complexe qui ne doit pas occulter les faits

Pour l'avocat général Marie-Cécile Santin, "on ne peut pas savoir exactement ce qu'a été la vie de ce couple, mais on a la certitude qu'il s'agissait d'une relation toxique, pathologique, où l'emprise était mutuelle : la jalousie, les menaces, voire les violences étaient des deux côtés." Et de prévenir les jurés : "Ce contexte est indispensable à la compréhension des faits, mais ce n'est pas cela que vous avez à juger."

"Mme Sol reconnaît seulement le geste - le coup de couteau - mais affirme qu'elle n'avait pas la volonté de tuer, qu'elle n'a pas réfléchi, qu'elle aurait paniqué : ce n'est pas ce qui ressort de ce dossier", martèle l'avocat général, pour qui l'intention criminelle ne fait aucun doute. "Il est rare qu'on ait dans une affaire autant d'éléments accablants pour caractériser la préméditation, elle l'a même écrit dans un message envoyé à une connaissance quelques heures avant le passage à l'acte : "je vais tuer mon ex" !"

Deux très longues journées d'audience

L'avocat général a demandé une peine adaptée à la personnalité "particulière" de Brigitte Sol, "dont le risque de récidive est assez faible, mais qui a tout fait, lors de ce procès, pour inverser les rôles et se poser comme victime, sans montrer d'empathie vis-à-vis de la vraie victime".

Me Emma Lesigne, l'avocate de Brigitte Sol, plaide au contraire "les violences volontaires aggravées". L'issue de ces deux journées très denses de procès - l'audience lundi avait déjà fini à minuit - se jouera dans la nuit, avec le verdict attendu dans les prochaines heures.