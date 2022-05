Procès de Castel Viandes : de la prison avec sursis et des amendes requises

Au deuxième et dernier jour du procès de Castel Viandes ce vendredi, le procureur de la République a requis jusqu'à un an de prison avec sursis, contre le PDG de l'abattoir, et 100.000 euros d'amende.

De la prison avec sursis et des amendes ont été requises au procès de Castel Viandes vendredi 6 mai devant le tribunal de Nantes. Une affaire de soupçons de remballe de viande avariée par l'abattoir de Châteaubriant. Les faits, révélés par Pierre Hinard, un ancien cadre licencié, remontent à 2010-2013. La justice reproche au PDG ainsi qu'à deux cadres de l'entreprise des faits de tromperie notamment, et de mise sur le marché de produits potentiellement dangereux pour la santé.

"Un comportement irresponsable généralisé" pour le procureur

A l'audience, le procureur dénonce "un comportement irresponsable généralisé, uniquement motivé par la recherche de profit, pendant de nombreuses années". Tout en reconnaissant la complexité de cette affaire, il pointe "des faits extrêmement nombreux" qui résultent "d'un procédé systématisé de ventes de produits contaminés", et non de simples erreurs.

Le ministère public requiert une amende de 100.000 euros pour la société Castel Viandes ainsi qu'un an de prison avec sursis à l'encontre de son PDG et 15.000 euros d'amende. De la prison avec sursis et des amendes ont également été requises contre les deux cadres de l'entreprise sur le banc des prévenus : 6 mois avec sursis et 5.000 euros d'amende pour l'une, 4 mois avec sursis et 3.000 euros d'amende pour l'autre.

Des réquisitions "à la hauteur des enjeux" pour la partie civile

"Il n'y a rien de plus important pour les citoyens que la sécurité alimentaire. Cela concerne la vie de tous les jours et l'actualité montre bien combien cette sécurité est importante", réagit l'avocate de la partie civile, l'ex-députée européenne Eva Joly, faisant allusion à l'affaire des pizzas contaminées de Buitoni. "Lorsque des produits infectés sont commercialisés, cela entraîne des infirmités, la mort de jeunes enfants... Et donc les réquisitions du procureur de la République sont à la hauteur des enjeux."

On condamne sur des démonstrations. - Maître Benoît Chabert

A l'inverse, la défense dénonce l'attitude de la partie civile et du ministère public qui affirment la culpabilité de Castel Viandes, sans jamais la démontrer. En érigeant "des grands principes", "des généralités" plutôt que des faits. "On ne peut pas condamner quelqu'un sur des affirmations. On condamne sur des démonstrations. Et il n'y a eu aucune démonstration, martèle l'avocat du PDG de l'abattoir, Maître Benoît Chabert. Castel Viandes est innocent. Castel Viandes n'a commis aucun infraction. Pour condamner quelqu'un ou une société, il y a des règles, un code pénal, en l'espèce des règles communautaires. Elles n'ont jamais été transgressées. On est dans un dossier qui a été, non pas monté de toutes pièces, mais qui a été lu avec un parti pris."

La défense plaide la relaxe. Le tribunal de Nantes rendra sa décision le 30 juin.