Procès de cinq manifestants anti-bassines : prison avec sursis et interdictions de séjour dans les Deux-Sèvres

Une audience très suivie au tribunal correctionnel de Niort ce lundi après-midi. Cinq manifestants anti-bassines étaient poursuivis pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions et dégradations de biens". Deux prévenus ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis simple, trois prévenus à deux mois avec sursis simple. Tous ont interdiction de séjour dans les Deux-Sèvres pendant trois ans. Le procureur avait requis quatre mois avec sursis simple et interdiction de séjour dans les Deux-Sèvres pendant cinq ans pour les cinq militants anti-bassines.

Même s'ils ont finalement refusé d'assister à leur procès (voir plus bas), quatre prévenus sur cinq étaient présents à Niort. Il s'agit de trois Charentais âgés de 29, 35 et 66 ans et d'un habitant de Loire-Atlantique âgé de 44 ans. Le cinquième prévenu (blessé par un tir de LBD), habitant de l'Oise, était absent au procès, il souffre de "vertiges".

Renvoi refusé, les prévenus quittent le tribunal

Avant le procès, une demande de renvoi formulée par la défense a été refusée par le tribunal au grand dam de l'avocat des prévenus, maître Alexis Baudelin. "Il y avait beaucoup d'éléments qui justifiaient un renvoi et si on nous refuse ce renvoi, nous refusons de participer à ce procès. Et s'il doit y avoir condamnation, il y aura appel et, à ce moment-là, nous aurons le temps de préparer ce procès comme il le faut." Aucun des prévenus n'a donc assisté au procès, ils ont préféré quitter le tribunal quand le renvoi leur a été refusé.

Tous les cinq avaient été interpellés le 29 octobre lors de la mobilisation organisée malgré une interdiction préfectorale à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Ce jour-là, plusieurs milliers de personnes avaient répondu à un appel à manifester du collectif "Bassines Non merci" et des heurts avaient éclaté avec les forces de l'ordre. Ce lundi, un rassemblement de soutien a été organisé devant le tribunal de Niort par les anti-bassines.