Procès de "Zeus" aux assises de Bordeaux : "L’orgasme commun permet de sauver le monde" affirmait le prévenu

Claude Alonso, 81 ans, alias "Zeus", est jugé à partir de ce lundi devant les assises de Gironde à Bordeaux. On lui reproche, entre autres, d'avoir violé et abusé de la faiblesse de plusieurs femmes du début des années 2000 pendant une quinzaine d'années.

"Vous prenez vos deux mains, vous poussez un peu sur les roues et vous venez jusqu’à la barre", ordonne le président du tribunal. Gilet de laine beige sur le dos, cheveux gris dégarnis, Claude Alonso arrive en fauteuil roulant, il se tord de douleur pour tendre ses jambes sur une chaise. Le président réclame tout de même sa venue à la barre pour se présenter. Le procès, très attendu, repoussé l'année dernière pour des raisons de santé de l'accusé, s'est ouvert ce lundi aux assises de Bordeaux et durera au moins cinq jours.

Claude Alonso comparaît notamment pour avoir avoir violé plusieurs personnes dont sa fille, et d'avoir abusé de la faiblesse de plusieurs femmes fragiles au passé difficile. Le président résume : "On lui reproche diverses 'infractions sectaires', à savoir des manipulations mentales destinées à tirer un certains nombre de bénéfices pouvant être sanctionnés par la loi."

Trône, sceptre et boule de cristal

Selon l'ordonnance d'accusation, entre 2003 et 2014, à Gujan Mestras, Claude Alonso monte une société pour "l'entraide des êtres pour l’amélioration des conditions de vie par des pensées positives", il se fait appeler Zeus et accueille à ses côtés plusieurs femmes, dont sa fille.

Dans cette maison de Gujan, il se met en scène dans une mezzanine. Habillé de rouge sur un trône, à ses côtés, un sceptre, une épée, une boule de cristal, les femmes doivent se prosterner devant lui. Il tente de reconstituer la mythologie de l'Olympe en écrivant lui-même des "tables de la loi". On peut y lire une doctrine, mélange de religion et de mythologie avec plus ou moins de sens comme : "Héraclès cherche à se raccrocher à l’arche symphonique de la lumière argentée."

Le Lexomil est au centre de ce dossier, il permet une contrainte chimique

Les femmes fragilisées qui vivent à ses côtés donnent l'intégralité de leurs revenus et "doivent devenir ses objets sexuels pour lui apporter de l’énergie et sauver le monde" détaille le président qui résume l'enquête diligentée contre Claude Alonso. L'octogénaire mélange du vin sucré avec un médicament anxiolytique, le Lexomil, pour obtenir l'obéissance de ses adeptes. "Le Lexomil est au centre de ce dossier explique le président de la cour d'assises, il permet une contrainte chimique."

Il cherche l'orgasme parfait, appelé "l'arcane AZF" parce que "l'orgasme commun permet de sauver le monde", masturbe les pensionnaires pendant les repas, demande de porter la jupe sans culotte pour ne pas "perdre de temps dans les besoins du maitre", donne à boire son urine, un mélange de vin et de sang menstruel, s'en réfère à un conseil invisible qui peut faire tomber malade ou faire mourir quelqu'un...

Culpabilité et honte

Et c'est bien là qu'on parle d'emprise, outre les relations sexuelles forcées, l'accusé amène beaucoup de culpabilité et un sentiment de honte aux femmes qui gravitent autour de lui. Il les accuse, par exemple, de l'explosion nucléaire de Fukushima parce qu'elle n'ont pas atteint l'orgasme parfait.

"Il m’a enlevé mes défenses et mes repères, c’est comme si je m’étais réveillée à 30 ans en me demandant : 'Qu’est ce qui s’est passé pour en arriver là'" explique pendant son audition la fille de Claude Alonso, qui assure avoir été violée par son père à plusieurs reprises. "Il nous a volé une partie de nos vies", résume une autre victime.

Lui, conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il encourt jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle pour viol aggravé.