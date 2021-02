Hicham Makran et Yassine Bousseria, deux strasbourgeois âgés de 41 ans ont été condamnés à 22 ans et 24 ans de réclusion criminelle par la Cour d'Assises spéciale de Paris pour association de malfaiteurs terroriste.

Deux djihadistes strasbourgeois condamnés à 22 ans et 24 ans de réclusion criminelle

Les condamnations ont été plus dures que ce qu'avait requis le Parquet national antiterroriste (Pnat) : Hicham Makran et Yassine Bousseria, deux strasbourgeois âgés de 41 ans ont été condamnés ce mercredi 17 février à 22 ans et 24 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises spéciale de Paris pour association de malfaiteurs terroriste.

Un projet d'attentat en 2016

Ils étaient jugés pour avoir projeté un attentat à Paris en décembre 2016. Le Marocain Hicham El-Hanafi, troisième homme jugé lors du procès a été condamné à la peine maximum de trente ans d'emprisonnement. Au regard de leur "dangerosité", la cour d'assises a assorti l'ensemble des peines d'une période de sûreté des deux tiers.

De nationalité marocaine et sans attache en France, M. El-Hanafi aura l'interdiction définitive de demeurer sur le territoire français à l'issue de sa peine. Les trois condamnés seront par ailleurs inscrits au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait).

Des peines plus lourdes que celles demandées par le Parquet national antiterroriste

Dans la matinée, deux des accusés, Yassine Bousseria et Hicham El-Hanafi, avaient demandé que la cour leur accorde de "l'espoir". Hicham Makran - dont les capacités de compréhension sont "limitées" selon les experts et qui souffre de dyslexie -, n'avait pas souhaité prendre une dernière fois la parole.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) avait requis une peine de 20 ans à l'encontre de Hicham Makran et 22 ans pour Yassine Bousseria. Plusieurs avocats n'ont pas caché leur déception en notant que la cour s'était montrée plus sévère que les réquisitions du Pnat. "Même le Pnat est dépassé", a ironisé l'un d'eux en notant que la cour avait délibéré à peine plus de trois heures avant de prononcer son verdict. Les condamnés ont dix jours pour faire appel.