Procès de deux jeunes qui se filmaient à près de 250 km/h dans la Drôme

Le truc de Bryan et Rémy, c'est l'adrénaline. Sur la route, ils se challengent. Qui dépassera qui ? Qui ira le plus vite ?

Une fois, Bryan a roulé à 247 kilomètres/heure. Il l'a diffusé sur les réseaux sociaux, histoire de montrer aux copains que la voiture est nerveuse. "L'avantage avec ce type de véhicule, c'est que quand t'as faim tu peux rentrer plus vite chez toi" dit le jeune homme sur Snapchat.

"On a été débiles. Le permis, c'est précieux"

Interpellés par les gendarmes de l'escadron départemental de la Drôme durant l'automne, ils ont tenu un discours bien différent devant le tribunal correctionnel de Valence ce mercredi. Aujourd'hui, les deux amis regrettent. "On a été débiles. Le permis, c'est précieux ". Rémy dont la voiture a été saisie a décidé d'arrêter le sport mécanique. Bryan lui a vendu sa voiture. Il ne compte pas laisser tomber sa passion mais à l'avenir, ce sera sur circuit.

Le ministère public a requis, pour les deux prévenus, six mois de prison avec sursis et un stage de sécurité routière. Le tribunal rendra sa décision le 17 mars.