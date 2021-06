Procès de Dieudonné à Lille : le procureur réclame une amende et une interdiction de séjour dans le Nord

Dieudonné était jugé par le tribunal correctionnel de Lille ce vendredi pour recel d'escroquerie. Le procureur a requis une peine d'amende et une interdiction de séjour dans le Nord pendant un an.

Il a déjà 21 mentions à son casier judiciaire : l'humoriste-polémiste Dieudonné était de retour devant un tribunal ce vendredi, le tribunal correctionnel de Lille. En son absence, il a été jugé pour recel d'escroquerie, la responsable des sociétés qui produisent ses spectacles pour escroquerie.

Le procureur de la République a demandé 200 jours-amende à 50 euros à l'encontre de Dieudonné, ainsi qu'une interdiction de venir dans le Nord pendant un an. 2000 euros d'amende contre la gérante. Les plaignants sont des salles où Dieudonné a joué ses one-man shows en 2018 et 2019 : la Condition publique de Roubaix, l'Hippodrome de Marcq-en-Baroeul et les Salons Kennedy à la Chapelle d'Armentières.

Mais elles ne savaient pas qu'elles avaient signé un contrat avec lui. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieudonné a le sens de la mise en scène : les salles étaient contactées par des sociétés de production aux noms fleuris tels que "l'esprit de la forêt" ou les "productions de la plume". Des mails étaient envoyés par un certain Robert Sullivan, ou Charles Bassens, des personnages dont les enquêteurs n'ont pas pu prouver l'existence réelle.

Vente de cosmétiques bio

Quant au motif de réservation des salles, c'était tout aussi original : présentation de cosmétiques bio, crèmes blanchissantes pour la peau, vente de casquettes et DVD. Ou encore : atelier théâtre pour améliorer son élocution. Les salles ne découvraient la présence de Dieudonné qu'au dernier moment.

Pour l'avocat de la Condition publique, Alexandre Barège, il y a clairement un préjudice d'image puisque la salle et sa direction ont été "associées malgré elles au nom de Dieudonné. C'est un choc absolu". Et de rappeler ses condamnations pour incitation à la haine ou apologie du terrorisme.

Dieudonné avance masqué

Le procureur de la République estime, lui, que "Dieudonné avance masqué, et son subterfuge fonctionne à tous les coups". Il va jusqu'à demander une interdiction de séjour dans le Nord pendant un an.

Les avocats de l'humoriste n'hésitent pas eux à faire preuve d'une certaine mauvaise foi pour écarter la thèse de l'escroquerie : "il n'y a jamais eu de mensonge, car les ventes ont bien eu lieu", tente l'un. "La société peut faire appel à qui elle veut pour présenter ses produits, même à Dieudonné", justifie l'autre. Tous deux estiment que cette affaire n'a rien à faire dans un tribunal correctionnel : "le seul critère du ministère public, c'est la personnalité de Dieudonné".

Le jugement sera rendu le 9 juillet à 14 heures.