Procès de Franck Lavier : "il ne s'est rien passé de ce que j'ai dit" explique sa fille à l'audience

C'est un nouveau rebondissement dans les suites de l'affaire d'Outreau. Franck Lavier, l'un des acquittés du procès de 2004 comparait depuis ce vendredi matin devant le tribunal de Boulogne-sur-mer pour agression sexuelle sur sa fille lorsqu'elle était mineure. Mais Clara 24 ans aujourd'hui est revenue sur ses déclarations "il ne s'est rien passé de ce que j'ai dit".

"J'ai amplifié les choses"

Clara, mère de 4 enfants en instance de divorce a été interrogée par le président, sur les attouchements elle a répondu "c'était un jeu dans la famille, j'ai amplifié les choses donc ce n'est pas la vérité. J'ai évolué je comprends aujourd'hui ces gestes, j'ai mal interprété le jeu". Sur la question des agressions sexuelles, Clara a répondu "non" son père a baissé la tête et Clara a continué*, "le reste ne s'est jamais produit. J'étais jeune je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas bien dans ma peau*". Le président lui a alors demandé "alors pourquoi parler aujourd'hui ?" Clara a répondu "parce que ça commençait à atteindre tout le monde, mes frères et soeurs commencent à se faire harceler car ils s'appellent Lavier, je voulais arrêter depuis un moment".

Clara avait 16 ans à l'époque des faits présumés, elle avait subi dans son enfance 2 placements en famille d'accueil. Elle avait retrouvé ses parents à l'âge de 6 ans après leur incarcération suite à l'affaire d'Outreau.

Clara avait retiré sa plainte en 2019 et au début de l'audience ce vendredi, elle avait assuré ne pas vouloir se constituer partie civile.