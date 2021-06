Procès de Jacques Rançon à Amiens : "ce n'est pas moi qui ai tué Mademoiselle Isabelle Mesnage"

Jacques Rançon, surnommé le "tueur de la gare de Perpignan" est jugé depuis ce mardi, à Amiens, pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage, une informaticienne de 20 ans retrouvée morte en 1986. Il nie les fait qui lui sont reprochés et l'a fait savoir à la cour d'assises.

Jacques Rançon s'entretenant avec Me Xavier Capelet, un de ses avocats

"Ce n'est pas moi qui ai tué Mademoiselle Isabelle Mesnage.'' Ces quelques mots ont été prononcés par Jacques Rançon peu de temps après le début de son procès devant les assises de la Somme. Celui qu'on a surnommé le "tueur de la gare de Perpignan" comparaît jusqu'à vendredi pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage, une informaticienne de 20 ans dont le corps a été retrouvé en 1986 à Cachy, à la lisière d'un bois.

Un accusé "plus combatif qu'à Perpignan"

Jacques Rançon, 61 ans, a été condamné en 2018 à Perpignan à la prison à perpétuité pour les viols et les meurtres de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalès en 1997 et en 1998. Pour ce nouveau procès, il tient à montrer un nouveau visage.

Chemise blanche, cheveux peignés, Jacques Rançon se tient droit dans le box et parle d'un voix intelligible. Une attitude différente que lors de son précédent passage devant les assises, selon des avocats qui le décrivent comme "plus combatif qu'à Perpignan".

Après la lecture des faits qui lui sont reprochés par la présidente de la cour d'assises, Jacques Rançon a adressé un message au tribunal : "Ce matin, je me suis vu à la télé sur BFM comme si j'étais un monstre. J'espère qu'ici, je ne serai pas jugé pour les faits de Perpignan."

Le verdict est attendu ce vendredi.