Procès de Jacques Rançon à Amiens : la mystérieuse lettre d’Isabelle Mesnage à une amie

Au quatrième jour du procès, la cour a entamé l’interrogatoire de l’accusé. Et plusieurs témoignages ont été lus, dont celui d’une amie de la victime qui évoque une possible relation amoureuse d’Isabelle Mesnage avec un collègue de travail et une éventuelle grossesse.

Jacques Rançon est sommé de s’expliquer devant la cour d’assises, à Amiens. Il est jugé depuis mardi pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage, retrouvée morte en 1986 à Cachy près de Villers-Bretonneux. Jacques Rançon est déjà condamné à la perpétuité pour avoir violé et tué deux jeunes femmes en 1997 et en 1998 dans le quartier de la gare de Perpignan.

Ce vendredi matin, la présidente du tribunal a lu plusieurs témoignages, dont celui d’une amie d’Isabelle Mesnage qui font dire aux avocats de Jacques Rançon que d’autres pistes ont été sous-exploitées.

Une amie inquiète

La défense de Jacques Rançon se base notamment sur le témoignage de Catherine, une amie proche d’Isabelle Mesnage, interrogée par les gendarmes à l’époque des faits. Catherine affirme que le comportement d’Isabelle avait changé quelques semaines avant sa mort. Selon elle, la cause de ce changement était Richard, un collègue de travail. Dans sa déposition, il est écrit : « Je me suis vite aperçue que Richard prenait une place importante dans sa vie. Quand elle en parlait, je voyais dans ses yeux que c’était autre chose qu’une simple amitié. »

Mais Richard est marié et Isabelle aurait confié à Catherine que son épouse était jalouse de leur complicité.

« Il faut que je me trouve vite un papa »

Il y aussi cette lettre mystérieuse qu’Isabelle avait prévu d'envoyer à Laurence, une autre de ses amies le 18 juin 1986, soit une dizaine de jours avant sa mort. Une lettre où Isabelle Mesnage écrit ces mots : « Il faut que je me trouve vite un papa ». Catherine précise qu’Isabelle était catholique et qu’elle était contre l’avortement avant d’ajouter que « si elle s’était trouvée enceinte, elle aurait assumé. »

Andrée, la mère d’Isabelle Mesnage avait aussi fait part de sa préoccupation aux enquêteurs. Dans sa déposition, elle relate que le comportement de sa fille avait changé depuis un mois et demi. Elle pensait que sa fille était tombée amoureuse d’un collègue de travail et s’était inquiétée de cette situation car il était marié.

Des pistes sous-exploitées ?

L’autopsie d’Isabelle Mesnage n’a pas mis en évidence de grossesse. Mais la piste a été sous-exploitée pour Maître Xavier Capelet, l’un des avocats de Jacques Rançon : « Dans l'entourage d’Isabelle, à l'époque, _tout le monde avait remarqué un changement dans son attitude_. Son amie Catherine évoque même la possibilité qu’Isabelle se soit trouvée enceinte au moment de sa disparition et que cela puisse être de son collègue de travail qui était alors marié et qui aurait pu vouloir sauver son ménage. Il y a beaucoup d’éléments qui nous éloignent énormément de Jacques Rançon et qui peuvent évoquer d'autres pistes. »

Richard, le collègue de travail d’Isabelle Mesnage a été mis hors de cause. Il a fourni un alibi : il faisait des courses avec sa femme au supermarché le jour présumé de la mort d'Isabelle.

Les avocats de Jacques Rançon ont prévu d’évoquer des pistes alternatives pendant leurs plaidoiries. Le procès ayant pris du retard, ces plaidoiries devraient avoir lieu ce samedi. Le verdict serait rendu dans la foulée.