Procès de Jacques Rançon : le témoignage de Virginie, dernière victime connue de l’accusé dans la Somme

Jacques Rançon a-t-il tué Isabelle Mesnage, dont le corps a été retrouvé il y a 35 ans à Cachy, près de Villers-Bretonneux ? Il est, en tout cas, dans le box des accusés cette semaine à Amiens, soupçonné du meurtre et du viol de cette informaticienne de 20 ans.

Jacques Rançon purge déjà une peine de prison à perpétuité pour avoir violé et tué Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalès en 1997 et en 1998 à Perpignan. Il a avoué le meurtre d’Isabelle Mesnage avant de se rétracter. Depuis mardi, la cour d’assises interroge, débat, confronte les expertises et retrace le parcours criminel de l’accusé. Ce jeudi, c’est une autre victime samarienne de Jacques Rançon qui a été appelée à la barre.

Virginie est la dernière victime connue de Jacques Rançon dans la Somme. C’est la troisième entendue depuis le début du procès. Elle avait 23 ans à l’époque des faits, elle en a 46 aujourd'hui. Elle témoigne en visio-conférence, mais l'émotion est palpable quand elle reparle de ce 22 août 1999.

Ce soir-là, elle se dispute avec son conjoint de l'époque et décide de sortir prendre l’air. Elle se pose sur un banc de la place René Goblet, dans le centre d’Amiens pour fumer. Jacques Rançon l’aborde, il lui demande une cigarette, elle la lui donne. Et puis, tout se précipite.

"Il a commencé à m'étrangler"

"J’ai voulu partir", raconte Virginie, "mais, je me suis retrouvée dans l’herbe, sur le dos. _Il a mis ses mains autour de mon cou et il a commencé à m’étrangler__. C’était long et rapide à la fois. Je me souviens très nettemen_t [elle éclate en sanglots], je me souviens très nettement l’entendre me dire que j’allais mourir et que je ne reverrai plus les gens que j’aime."

Virginie raconte ensuite avoir perdu connaissance et une phase de réveil où Jacques Rançon essaie de la hisser dans sa voiture. Elle le supplie, implore de la laisser partir. Il demande si il peut lui caresser la poitrine. Brusquement, Jacques Rançon s’arrête et il lui dit de partir en ces termes : "Va-t-en, va-t-en vite".

La jeune femme repense très régulièrement à cette soirée : "C’est comme si c’était hier. Je fais mon possible pour ne pas y penser, mais _ce qu'il s’est passé restera ancré en moi._"

Virginie ajoute : _"_J’ai une chance extraordinaire de m'en être sortie, je me mets à la place de toutes ces victimes et toutes ces familles de victimes. Aujourd’hui, j'ai voulu témoigner pour elles."

Un agresseur qui recontacte ses victimes

Jacques Rançon sera condamné à 5 ans de prison pour cette agression. Depuis sa cellule, il réussit à trouver l’adresse de Virginie et lui envoie une carte pour lui souhaiter ses meilleurs vœux à la fin de l’année. Six ans plus tôt, au lendemain du viol de Nathalie - une autre victime - à Villers-Bretonneux, il lui avait téléphoné pour lui rendre son sac à main et savoir si elle accepterait d’entamer une relation avec lui.

Deux anecdotes qui résument assez bien la perception du monde très particulière de l’accusé. Un psychologue qui l'a expertisé estime que "Jacques Rançon vit sur le même planète que nous, mais que nous ne respirons pas le même air".