L'ombre du guillotiné Christian Ranucci au procès de Jean-Baptiste Rambla

C’est l’un des procès les plus attendus cette année à Toulouse. Celui de Jean-Baptiste Rambla, 52 ans, qui se tient dans une semaine du 14 décembre au 18 à la cour d'assises de Toulouse. Meurtrier d’une jeune femme de 21 ans, Cintia Lunimbu, quartier Arnaud Bernard le 21juillet 2017. L’accusé a une biographie hors norme puisque c’est son deuxième meurtre et qu’il a lui-même été victime. Et pas de n’importe qui. De Christian Ranucci, l’un des derniers guillotinés de France le 28 juillet 1976 à la prison des Baumettes à Marseille, celui de l’affaire du pull-over rouge.

Enfant victime devenu meurtrier

Jean-Baptiste Rambla a 6 ans quand sa grande sœur Marie-Dolorés 8 ans, est enlevée sous ses yeux. Son corps est retrouvé deux semaines plus tard. Christian Ranucci, est condamné pour ce crime et guillotiné à Marseille en juillet 76.

Enfant victime, Rambla devient meurtrier. En juillet 2004 il tue sa maîtresse Corinne Beidl et est condamné à 18 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône la même que celle qui a jugé Ranucci. Treize ans plus tard, alors qu’il est en liberté conditionnelle il tue à nouveau. Il égorge Cintia Lunimbu, jeune femme de 21 ans qu’il ne connaissait pas. Aux enquêteurs il explique avoir cru être épié depuis une fenêtre. L’expert qui l’examine explique que "Ranucci est un personnage organisateur central de sa construction psychique". Jean-Baptiste Rambla n’a jamais identifié Ranucci comme le kidnappeur de sa sœur. Nourri par un sentiment de culpabilité il vit l’hyper médiatisation, le combat entre les Pro et les Anti Ranucci et est traumatisé par le livre le Pull-over Rouge écrit en faveur de l’innocence de Ranucci pour défendre la thèse de l’erreur judiciaire.

Une enfance gâchée

Pour maître Aurélie Joly, avocate de Jean-Baptiste Rambla aux côtés de maître Frédéric David, son client est avant tout une victime de Christian Ranucci :

L'enfance de cet homme a été gâchée. Ce 3 juin 1974 lorsque sa sœur est enlevée il ressent la culpabilité de n'avoir rien pu faire, puis la culpabilité de ne pas avoir pu reconnaître Ranucci"

L'avocate développe :

De quoi est fait cet homme ? De ces ruminations à outrance, de ce sentiment d'injustice pendant des années de ne pas avoir été entendu.

Aurélie Joly enfonce le clou :

Parce que finalement on se souvient de Ranucci mais on ne se souvient pas de la famille Rambla. On se souvient du mythe de l'erreur judiciaire mais cette famille a été jetée aux oubliettes. Et comme le disais Valéry Giscard d'Estaing, c'était des petites gens"

La douleur de Maria Lunimbu, mère de la jeune femme tuée par Jean-Baptiste Rambla

N’allez pas parler de Christian Ranucci à la mère de la victime. Maria Lunimbu ne veut rien savoir du lien qui unit le meurtrier de sa fille à l’un des derniers guillotinés de France.

J'ai entendu tout cela. Ca ne m'intéresse pas"

A gauche, Maria et sa fille Cintia (collection privée Maria Lunimbu). -

Trois années après le meurtre de sa fille cette mère née en Angola ressasse les faits encore et encore. Elle garde dans une enveloppe les photos de son enfant, et conserve même celles de la morgue. Elle n’arrive pas à rester en place dans son appartement toulousain :

Le confinement c'est la fin du monde pour moi. Je reste à la maison, je regarde la télévision et le visage de ma fille apparaît comme un virus dans un ordinateur"

Elle en veut à Jean-Baptiste Rambla au point de sortir de ses gongs :

Ici en France il n'y a pas de condamnations à mort, mais si on était au pays... laisse tomber mama"

Maria Lunimbu assistera au procès, accompagnée de sa famille et de ses amis. Elle tient à regarder Jean-Baptiste Rambla en face, lui qui a pris la vie de sa fille alors qu’il ne la connaissait même pas.