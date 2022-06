Procès de Jean-Marc Reiser : d'abord timide, puis insolente, l'attitude dérangeante de l'accusé

C'était la première fois que l'on découvrait Jean-Marc Reiser depuis son arrestation en septembre 2018, à une exception près, son procès pour subornation de témoin en mai 2022. Pour l'ouverture de son procès devant les assises du Bas-Rhin, ce lundi, l'assassin présumé de Sophie Le Tan, 61 ans, est apparu grand, presque maigre, le crâne dégarni, vêtu d'un sweat-shirt vert kaki, le regard perçant derrière des lunettes qu'il enfile de temps en temps.

Surprise, au départ celui que des témoins ont décrit au cours de l'enquête comme sûr de lui, arrogant, dominateur voire méprisant, répond d'une voix timide aux premières questions du président de la cour, Antoine Giessenhoffer. Il garde souvent les yeux fermés. Mais cette première impression va vite s'effacer.

Quand le magistrat termine la lecture du document qui résume presque quatre ans d'enquête, c'est Jean-Marc Reiser qui interroge. "Qui est l'auteur de cette note de synthèse ?" demande, provoquant, le sexagénaire qui a suivi des études dans un institut régional d'administration en Corse.

Je n'avais pas d’intention d’homicide et je conteste la préméditation - Jean-Marc Reiser

Le président, agacé, enchaîne sur la position que l'accusé va adopter au cours du procès. "Les faits, je ne les conteste pas" répond Jean-Marc Reiser, qui a longtemps nié, au cours de l'enquête, avant d'avouer le meurtre en janvier 2021. "Mais vous dites que la mort n'était pas volontaire ?" insiste Antoine Giessenhoffer. "Je n'avais pas d’intention d’homicide et je conteste la préméditation" confirme l'accusé avant d'ajouter une nouvelle provocation : "J’ai trouvé votre exposé assez complet".

Jean-Marc Reiser n'a exprimé aucune émotion devant les événements de cette demi-journée de procès. Ni devant la détresse de la famille Le Tan, la mère de Sophie ayant fait un malaise à l'ouverture de l'audience. Ni à l'écoute du témoignage de ses proches.

La mère de l'accusé, très âgée, n'est pas présente et sa déposition est lue devant la cour. Marie-Louise Hamann décrit "un bon fils", qui avait "beaucoup de copines", dont elle ne sait pas pourquoi il a fait de la prison. Elle décrit aussi un homme "solitaire" qui aimait beaucoup "marcher".

La soeur de Jean-Marc Reiser, Christiane Buda, qui vient témoigner à la barre, ne semble pas non plus s'être attardée sur les ennuis judiciaires de son frère, de cinq ans son aîné. "Nous, la famille, on subit" répond-elle à l'un des avocats de la défense.

Plus précise, une ex-visiteuse de prison de Jean-Marc Reiser apporte son témoignage sur le temps, en 1999-2000 où elle allait voir l'accusé à Besançon. Elle décrit un homme curieux, ouvert, qui a "toujours cherché à s'ouvrir à la spiritualité et à la philosophie, intéressé par les religions orientales". Elle a vu en lui "une part d’humanité, comme s’il y avait deux personnes en une (...) d’un côté un homme brillant intelligent, cultivé, calme et posé. D’un autre côté un homme pouvant être habité par des démons".

Vous trouvez en lui une part d'humain alors qu'il a découpé et démembré Sophie ? - Laurent, cousin de la victime

"Trouver une part d'humain en lui me parait difficile", répond, avec beaucoup de calme à la sortie de l'audience, Laurent, le cousin de Sophie Le Tan, devenu de fait le porte-parole de la famille d'origine vietnamienne : "J'avais envie de m'adresser à elle [la visiteuse de prison NDLR] : vous trouvez en lui une part d'humain alors qu'il a découpé et démembré Sophie ? Il l'a mise dans des sacs poubelles et dans deux valises différentes et vous trouvez en lui une part d'humanité ?"

Dédiaboliser Jean-Marc Reiser ou du moins donner de lui une image plus complexe, ce sera la tâche difficile de la défense. "On va essayer de le mettre dans les meilleurs dispositions possibles pour qu'il s'explique et qu'il exprime son ressenti, ses émotions et tout ce qui le travaille", a déclaré Me Giuriato, l'un de ses avocats, avant l'ouverture de l'audience.

La deuxième journée de procès, ce mardi, commencera par la personnalité de l'accusé.

