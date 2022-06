Procès de Jean-Marc Reiser : qui est l'assassin présumé de Sophie Le Tan ?

Jean-Marc Reiser comparait à partir de ce lundi 27 juin devant la cour d'assises du Bas-Rhin pour l'assassinat de Sophie Le Tan. La jeune étudiante de 20 ans avait disparu en septembre 2018 alors qu'elle devait visiter l'appartement de l'accusé. Depuis, Jean-Marc Reiser a avoué avoir tué la jeune femme, mais il nie toute préméditation. Cette question devrait d'ailleurs être au cœur du procès.

Un lourd casier judiciaire

Ce n'est pas la première fois que Jean-Marc Reiser se retrouve devant une cour d'assises. En 2001, l'homme avait été jugé et condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle. Les enquêteurs étaient remontés jusqu'à lui après son arrestation, en 1997, par des douaniers à Morteau. Ils avaient alors découvert dans sa voiture tout un arsenal inquiétant : des armes, des médicaments, une cagoule, et surtout des photos de femmes dénudées, endormies et victimes de violences sexuelles.

Il était très inquiétant à l'audience

Me Isabelle Steyer était l'avocate d'une des victimes, elle se souvient d'un accusé très inquiétant : "Il était très manipulateur. Il parlait beaucoup et essayait de charmer, de minimiser ou de contredire chaque élément du dossier. Le genre d'homme qu'on décrirait aujourd'hui comme pervers narcissique. Je me souviens qu'à l'époque je m'étais dit qu'il y avait sans doute d'autres affaires".

Quelques mois plus tard d'ailleurs, Jean-Marc Reiser a aussi été poursuivi, puis acquitté, dans l'affaire de la disparition de Françoise Hohmann, cette représentante en commerce, disparue en 1987 alors qu'elle faisait du porte à porte pour vendre des aspirateurs. Son dernier client était alors Jean-Marc Reiser. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Jean-Marc Reiser a aussi une prédilection pour les cliniques ou les cliniques vétérinaires, à la recherche visiblement de produits anesthésiants. Il sera régulièrement arrêté justement, pour des cambriolages, notamment dans les années 2010. Lors des perquisitions à son domicile et dans sa voiture en 2018, les enquêteurs retrouvent beaucoup de médicaments dont des anxiolytiques et somnifères puissants.

Jean-Marc Reiser a grandi auprès d'un père alcoolique et violent

Avant cela, Jean-Marc Reiser a eu une vie chaotique. Son enfance s'est déroulée dans des maisons forestières alsaciennes et mosellanes aux côté d'un père garde forestier alcoolique et violent. Devenu adulte, Jean-Marc Reiser reste peu de temps à un endroit. Il travaille d'abord à la poste à Strasbourg, part en Corse faire des études, puis en Asie du Sud-Est, puis revient encore en Alsace pour travailler au Crous.

Un homme autoritaire et violent

Plusieurs compagnes ont fait partie de sa vie. Il est même devenu père en 1992. Toutes décrivent un homme qui leur fait peur, autoritaire et violent. Sa compagne au moment des faits parle de "coups de poing dans le ventre, de tentative d'étranglement et même de menaces avec un couteau". Un homme mystérieux également qui disparait des nuits entières.

Globalement, Jean-Marc Reiser inquiète ceux qui le croisent. Il est physiquement imposant, corpulent. Presque chauve, les yeux très bleus, il apparait taiseux à ses voisins de Schiltigheim, à la limite de la politesse. Les étudiants qu'il côtoie à Strasbourg en 2017 et 2018 décrivent un malaise en sa présence, surtout les étudiantes : des regards insistants, un personnage "lourd" explique Lucas : "Il y avait certaines fois un malaise qu'on arrivait pas trop à expliquer. Certaines de mes camarades avaient tendance à décrire des regards très perçants, très pénétrants".

Certaines étudiantes avaient même mis en place des stratégies pour l'éviter.

