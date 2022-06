VIDEO : un an de mobilisation à la recherche de Sophie Le Tan

Durant plus d'un an, des bénévoles de l'association Icared et de simples citoyens ont recherché le corps de Sophie Le Tan, assassinée à Schiltigheim le jour de ses 20 ans. Alors que le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre le 27 juin à Strasbourg, retour sur un an de mobilisation citoyenne

Le procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan, commence ce lundi 27 juin. Sophie Le Tan, c'est cette étudiante strasbourgeoise assassinée le jour de ses 20 ans alors qu'elle se rendait à Schiltigheim pour visiter un appartement suite à une petite annonce postée par Jean-Marc Reiser. Dans la salle d'audience, il y aura des bénévoles qui ont participé aux battues pour retrouver la jeune fille.

En effet, le corps de Sophie Le Tan n'a été retrouvé que le 23 octobre 2019 par des promeneurs en forêt de Rosheim (Bas-Rhin), soit plus d'un an après sa disparition. Durant tout ce temps, des centaines de citoyens bénévoles ont organisé des recherches tous les week-end pour tenter de retrouver la jeune femme.

Le procès de Jean-Marc Reiser doit théoriquement durer jusqu'au 5 juillet devant la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg.

Des recherches tous les week-end

Tout a en commencé dès la publication d'un avis de recherche sur Facebook. "Cela m'a touché, je suis donc allé tout de suite faire des recherches avec les bénévoles" explique Frédéric Vincent, aujourd'hui vice-président de l'association Icared, créée pour mener et encadrer les recherches.

"Je me suis tout de suite dit, cela pourrait être ma fille. Cela peut être un enfant de la famille. Je me suis investi naturellement, on ne peut pas l'expliquer, cela vient comme ça" explique-t-il.

Des liens très forts

Des recherches pour tenter de retrouver Sophie Le Tan en forêt d'Ingwiller en septembre 2018 © Maxppp - Guillaume Eckert

Durant un an d'octobre 2018 à octobre 2019 Frédéric consacre tous ses week-end ou presque aux recherches. "Au début ce n'était pas la forêt, au début, c'était autour de Schiltigheim. On regardait les buissons, les caves ouvertes, les ruelles. Et puis on a appris des choses, on a suivi des renseignements, on a élargi le cercle. Notamment en forêt, du nord du Bas-Rhin jusqu'à Erstein".

Chaque week-end, au moins vingt personnes se mobilisent alors pour les recherches. Parfois jusqu'à 100 ou 120.

"C'était impressionnant, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, surtout pendant un an. Les samedis, les dimanches, parfois la semaine on ne s'est jamais découragés" explique le bénévole.

Au fil des mois, forcément, des liens très forts se tissent, notamment avec la famille de Sophie Le Tan. "On les considère comme notre famille, bien qu'on ne les connaissait pas avant. Personne de l'association ne connaissait cette famille avant. C'est humain ce que l'on a fait, moi personnellement je ne peux pas l'expliquer. Dans dix ans encore, s'il le faut, je serai là pour cette famille" dit Frédéric.

Lundi 27 juin, Frédéric sera d'ailleurs présent à l'audience pour le procès de Jean Marc Reiser. Avec en tête l'espoir qu'il sera condamné dit-il à une peine exemplaire.

