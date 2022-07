Procès de Joël Bourgeon : l’impossible deuil de la famille de Martine Escadeillas, 35 ans après sa disparition

C‘est une famille brisée mais unie. Éprouvée mais combative. Les proches de Martine Escadeillas, disparue en décembre 1986 à Ramonville près de Toulouse, assistent depuis vendredi 1er juillet au procès de Joël Bourgeon devant les assises de Haute-Garonne. Cet homme de 59 ans comparait jusqu'à mercredi pour le meurtre de cette secrétaire-comptable qui avait 24 ans à l’époque. Des faits qu'il a reconnus en 2019 avant de se rétracter. Le corps de la jeune femme n'a jamais été retrouvé. Ses trois frères et soeurs, René, le mari d’une de ses sœurs et Thierry, son conjoint de l’époque, sont parties civiles dans cette affaire. Ils espèrent que l’audience permettra de faire la lumière sur cette affaire pour pouvoir faire leur deuil, près de 36 ans après les faits.

Jean, Nicole et Simone, les frères et sœurs de Martine Escadeillas ont entre 66 et 70 ans et vivent, aujourd’hui encore, en région Toulousaine. Leurs parents sont décédés, en 1998 pour le père et en 2000 pour la mère.

« Notre deuil est impossible tant qu’on a pas de corps »

Nicole Saint-Blancat est l’une des sœurs de Martine Escadeillas. C’est elle qui prendra la parole pour les trois frères et sœurs pendant ce procès : « J’ai choisi de témoigner parce que notre avocat, Maître David, me l'a proposé mais aussi pour mon fils, Pascal, malheureusement décédé le 9 mars dernier. Il aurait voulu assister à ce procès pour sa tante qu'il adorait et qu’il n'a connu malheureusement que jusqu’à ses 7 ans. C'est donc pour Martine et pour lui que j’ai voulu le faire. »

Un procès que la famille de Martine Escadeillas attend depuis de très longues années et que Nicole Saint-Blancat appelait de ses voeux : « Ces quatre jours d'audience sont, pour nous, une chance de savoir où se trouve le corps de Martine. _Nous nous battons pour ça depuis près de 36 ans_. Nous sommes d'une grande ténacité : on ne lâchera pas. Voilà donc ce que j'attends, aujourd'hui, avec ma famille, mon frère, ma sœur et mon mari : c'est de retrouver le corps de Martine et que justice soit faite. Nous voulons qu'elle ait une sépulture décente et qu’elle repose auprès de nos parents qui sont morts de chagrin. Notre deuil est impossible tant qu'on n'a pas de corps. Pendant 36 ans, il y a eu a eu des hauts et des bas. Il y a eu des clôtures de dossiers et des réouvertures. Aujourd’hui nous sommes tout de même satisfaits parce que les enquêteurs se sont investis à fond. Pour l'instant l'accusé reste vague. Mais ce qu'on attend dans les jours à venir, ce sont des réponses concrètes. »

« Martine était un rayon de soleil »

Nicole Saint-Blancat se souvient avec émotion de sa petite sœur : « Martine était la dernière de notre fratrie de quatre, c'était notre petite sœur adorée. Elle venait tous les week-ends chez non parents à la campagne. Elle était discrète, mais toujours prête à rendre service. C'était un rayon de soleil. Nos parents sont décédés sans savoir ce qu’il était arrivé à leur fille. Mais quelque part, je me dis que c’est peut-être mieux comme ça : je pense que dans leur esprit, elle était toujours vivante, quelque part. Mais je suis convaincue qu’ils sont morts de chagrin, c'était leur petite dernière, ils ont beaucoup souffert. »

Le procès de Joël Bourgeon reprend ce lundi. Le verdict est attendu mercredi. Ils encourt 30 ans de réclusion criminelle.