Procès de l'accident de Millas : l'audience suspendue, les avocats de la défense attaquent la présidente

Les avocats de la conductrice du car scolaire, jugée pour homicides et blessures involontaires après l'accident de Millas (Pyrénées-Orientales) en 2017, remettent en cause l'impartialité de la présidente du tribunal. L'audience à Marseille est suspendue ce lundi.

Les avocats de la conductrice du car scolaire, Maitres Jean Codognès et Louis Fagniez

Nouveau coup de théâtre dans le procès de l'accident de Millas. Alors que leur cliente était absente pour la reprise des débats ce lundi matin (Nadine Oliveira reste hospitalisée en soins intensifs), les deux avocats de la défense ont déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente du tribunal, Céline Ballerini.

"Vous avez tenu des propos qui font craindre à la défense un manque d'impartialité", a lancé ce lundi matin Maître Louis Fagniez à la présidente du tribunal. Cette requête est déposée "quand on considère qu'un magistrat ou le tribunal manquent d'impartialité, c'est le premier président de la cour d'appel qui est saisi et doit indiquer si oui ou non, le magistrat visé" a fait preuve d'impartialité, a expliqué Mme Ballerini.

Les deux avocats de la défense considèrent qu'étant donné les circonstances, et en l'absence de Nadine Oliveira, l'audience ne peut pas se poursuivre. Le procès a été suspendu jusqu'à 14h30 ce lundi afin d'examiner cette requête de la défense.