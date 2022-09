Procès de l'accident de Millas : la conductrice "comprend" la colère des familles de victimes

Elle persiste et signe. Comme lundi, au premier jour de l'audience à Marseille, Nadine Oliveira a répété ce mardi soir dans le 20 heures de France 2 qu'elle n'a pas forcé la barrière du passage à niveau de Millas le 14 décembre 2017, dans les Pyrénées-Orientales.

"C'est la dernière image que j'ai vue avant de me réveiller par terre : les barrières ouvertes. Je suis arrivée normalement avec mon car et quand j'ai fait les contrôles, que j'ai vu la barrière ouverte, qu'il n'y avait pas de feu qui clignotait, j'ai commencé ma manœuvre. Je suis passée et après je me réveille par terre. J'entendais que des cris et des pleurs," raconte, d'une voix hésitante, Nadine Oliveira.

"Un sentiment de culpabilité"

Interrogée aussi sur la colère exprimée par certaines familles, la conductrice de 53 ans dit "comprendre". "J'avais la responsabilité des enfants donc c'est une chose normale. Je réagirais pareil si ma fille avait péri dans un accident tel que celui-là. (...) J'ai quand même un sentiment du culpabilité. Ça, ça ne part pas."

Dans l'après-midi du 14 décembre 2017, six collégiens sont décédés après la collision entre leur car scolaire et un train régional.