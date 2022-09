Procès de l'accident de Millas : la difficile confrontation des familles et de la conductrice du car scolaire

À l'ouverture du procès de l'accident de Millas, ce lundi à Marseille, c'est l'heure de la difficile confrontation entre les familles de victimes et la conductrice du car scolaire percuté par un TER le 14 décembre 2017, faisant six morts et 17 blessés.