Procès de l'accident de Millas : les familles de victimes attendent "des réponses"

Près de cinq ans après la collision entre un car scolaire et un TER au passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales), le procès de la conductrice du car s'est ouvert ce lundi à Marseille. Les familles des six collégiens décédés et des 17 autres blessés attendent "des réponses".

Stèle commémorative aux abords du passage à niveau de Millas (Pyrénées-Orientales), près de cinq ans après l'accident entre un train TER et un car scolaire, qui a coûté la vie à six collégiens.

Certaines familles seront présentes pendant trois semaines au tribunal correctionnel de Marseille. Le procès de l'accident de Millas s'est ouvert ce lundi. Seule sur le banc des prévenus : la conductrice du car scolaire percuté par un train TER le 14 décembre 2017 au passage à niveau de Millas. L'accident a coûté la vie à six collégiens. Dix-sept autres sont blessés, certains ayant de graves séquelles encore aujourd'hui.

Ce lundi matin, pour l'ouverture du procès, France Bleu Roussillon était en direct de Marseille. Nous avons tendu le micro aux avocats des différentes parties, mais également aux familles de victimes.

"Je veux à tout prix savoir la vérité. Je l'attends de pied ferme. Parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas été éclaircies, témoigne Suzanne Fabresse, la grand-mère de Yonas, l'un des enfants décédés. Je voudrais rentrer chez moi apaisée, tourner la page sur cette angoisse à penser au procès. Le procès sera passé, je pourrais voir les choses d'une autre façon. Je n'ai pas de haine. Bien sûr, il n'y a pas un seul jour sans qu'on ne pense à Yonas, qu'on ne parle de Yonas. Je veux à tout prix, dans cette salle à Marseille, représenter Yonas. Pour moi, c'est important que Yonas soit là-bas. Avec nous, il sera là-bas."

"Je veux crier tout ce que j'ai à l'intérieur." - Suzanne Fabresse, grand-mère de Yonas, collégien de 11 ans décédé dans l'accident

Les familles de victimes seront accompagnées par des associations et des psychologues. Des chiens seront également à leurs côtés pour les apaiser.

"Je pense qu'elle sait des choses qu'elle ne nous dit pas", réagit Fabien Bourgeonnier, père de Loïc, un collégien décédé dans l'accident, concernant la conductrice du car scolaire qui comparaît. "J'ai des questions à poser, j'ai une colère intérieure parce que j'ai perdu mon enfant et qu'il n'y a pas plus terrible. Mais j'attends rien de spécial, de toute façon, elle va pas aller cinquante ans en prison, elle va prendre du sursis. Peu importe le résultat de ce procès, il faut que la SNCF ou les bus se mettent en relation et disent 'voilà y a un danger sur la route et sur les passages à niveau'."

"J'ai des questions à poser, j'ai une colère intérieure." - Fabien Bourgeonnier, père de Loïc, un collégien décédé dans l'accident

