Procès de l'accident mortel d'Amailloux : le terrible cocktail de la vitesse et de l'alcool

Vitesse excessive, forte alcoolisation et au final un accident de la route mortel. Affaire jugée ce lundi 4 octobre au tribunal correctionnel de Niort. Le drame s'était produit à Amailloux, entre Parthenay et Bressuire (Deux-Sèvres) sur la départementale 149 le 14 septembre 2018, vers 23h20. Le prévenu, un Deux-Sévrien aujourd'hui âgé de 38 ans s'était déporté sur l'autre voie et avait percuté une voiture. La passagère, une infirmière de 33 ans maman de deux jeunes enfants, avait été tuée. Venant de la Manche, elle allait à un mariage avec son compagnon.

Il n'a laissé aucune chance à la personne qui pouvait arriver en face

Ce soir-là, le prévenu roulait très vite, 147 km/h sur une route limitée à 80. Une route qu'il connait bien puisqu'il la fait tous les jours pour son travail. "J'ai une conduite sportive", dit-il. "A 147km/h ce n'est pas une conduite sportive", reprend la présidente du tribunal. Il a aussi beaucoup bu : 2,74 grammes d'alcool dans le sang."Il n'a laissé aucune chance à la personne qui pouvait arriver en face", lance l'avocat des parties civiles. "Avec un tel taux d'alcool, le risque d'avoir un accident est multiplié par 70", poursuit-il, s'appuyant sur le rapport d'un expert.

A la barre le trentenaire, pull rayé et silhouette fluette, évoque la bière et les quatre verres de whisky "au moins" qu'il a bu ce 14 septembre. "Quand vous consommez vous saviez que vous prendriez la route ?", demande la présidente. "Oui", répond simplement cet habitant de Chiché, natif de Parthenay. Il rentre chez lui, malgré les appels de sa compagne pour le dissuader de prendre le volant. Plus tard lors de l'audience, le prévenu, bientôt papa pour la deuxième fois, présente ses excuses et ne cesse alors de pleurer. Il suit le reste des débats la tête entre ses mains. "Une émotion qui n'est pas feinte" assure son avocat.

Décision rendue ce jeudi 7 octobre

Le procureur requiert une peine qui ne soit pas inférieure à deux ans de prison dont un an et demi avec sursis à l'encontre de ce trentenaire au casier judiciaire vierge qui a déjà effectué 8 mois de détention provisoire. Il demande aussi une obligation de soins, une interdiction de permis d'au moins un an et l'obligation ensuite de conduire d'un véhicule équipé d'un éthylotest pendant deux ans.

La décision a été mise en délibéré. Elle sera rendue ce jeudi 7 octobre.