Procès des parents du petit Smaël à Reims : "Jamais je n'ai tapé mon fils" assure le père

Au troisième jour du procès des parents de Smaël, un bébé mort de maltraitance en 2018 à Reims, les parents ont été interrogés par la cour d'assises ce mercredi. Le père, poursuivi notamment pour violences habituelles et privation de soins, affirme qu'il n'a jamais brutalisé son fils.

"Jamais au grand jamais, j’ai tapé Smaël ! j’ai jamais levé la main sur lui, je le certifie, explique ce père qui semble, par moments, étranger à sa propre vie et à celle de son fils. Car il n’a rien vu, rien su des violences sur son bébé. En compagnie de la mère de Smaël, Oumar Boubou, 37 ans, est jugé depuis lundi par la cour d'assises de la Marne pour privation de soins, non assistance à personne en danger et violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans. L'enfant de 13 mois a été retrouvé mort au domicile familial de Reims en octobre 2018.

Tout juste, Oumar Boubou, interrogé ce mercredi par la cour, raconte avoir vu sa femme "taper Smaël avec la main, mais jamais avec le câble, seulement des petites gifles quand il ne mangeait pas". L’accusé explique : "C’est Madame N’Guessan qui s’occupait de Smaël, si c’est moi qui m’en étais occupé, on n'en serait pas là".

"C’est justement ce qu’on vous reproche Monsieur, de ne pas vous être occupé de votre fils, au point de le laisser mourir", lui rétorque la présidente de la cour, "s’il y avait seulement eu des petites gifles, on ne serait pas en cour d’assises !" L'accusé répond : "C’est vrai, j’aurais du réagir, si j’avais vu pour les coups de câble, j’aurais fait quelque chose".

Je ne m’occupais pas de Smaël, je faisais chauffer le biberon – l’accusé

Dans cette appartement du quartier Charles Arnould -un logement deux pièces de moins de 30 m2– Oumar Boubou prétend n’avoir pas remarqué les vêtements tâchés de sang dans la chambre et n’avoir pas vu la dégradation de l’état de santé de son fils dans les dernières semaines de sa vie. "Pour moi, il avait un peu maigri à la fin mais il allait bien… il allait bien", assure l’accusé à la barre ce mercredi.

L’avocate générale s’agace face à cet homme qui a du mal à se rappeler de la date de naissance de son fils, Smaël, né le 18 août 2017 : "Votre fils, il a des oreilles comme des choux fleurs, il a des traces de coups sur le visage, et vous ne voyez rien ?!!".

Si on résume le récit fait par le père du bébé, c’est "madame qui alimentait Smaël, c’est madame qui faisait les courses, c’est madame qui s’occupait de son fils, c’est madame qui a donné les coups, et c’est madame qui n’a pas soigné le petit Smaël". Le trentenaire rejette toute la responsabilité sur sa co-accusée, la mère du bébé, qui reconnaissait ce matin devant la cour les mauvais traitements.

Remarquant la douleur au coude -Smaël avait le coude fracturé- le père conseille pourtant à sa compagne d’aller voir un médecin généraliste. Et le jour du décès, le 12 octobre 2018, que voit-il ? Oumar Boubou ne se souvient pas de l’apparence de son fils, il était dehors pour aller voir un ami et, à son retour, il prétend aujourd’hui que sa compagne l’a d’abord empêché d’appeler les secours. Ce qu’il n’avait jamais mentionné pendant la procédure.