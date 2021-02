Quatre ans après la mort de Tony dans le quartier Châtillons à Reims, sa mère Caroline Létoile a été condamnée à 4 ans d’emprisonnement pour n’avoir rien des maltraitances. Et son ex compagnon condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

Procès de l’affaire du petit Tony à Reims : des peines de 20 ans de réclusion et 4 ans d'emprisonnement

Mort du petit Tony à Reims en 2016 : son beau-père et sa mère jugés devant les assises de la Marne. Ici, la salle d'audience avant la reprise des débats au 2e jour du procès.

Le verdict est tombé ce vendredi 5 février peu avant 23 h 30 à la Cour d’assises de la Marne au procès de la mort du petit Tony à Reims. Le beau-père Loïc Vantal, 28 ans, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable de violences habituelles et de « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » sur cet enfant de 3 ans et demi mort au CHU de Reims le 26 novembre 2016.

La mère de l’enfant Caroline Létoile, 24 ans, accusée de non dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger –deux délits pour lesquelles elle risquait 5 ans d’emprisonnement maximum-, est condamnée à 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis sans mandat de dépôt.

Je mérite d’être condamné – Loïc Vantal

Au cinquième et dernier jour d’audience ce vendredi, l’avocat général avait estimé que les deux accusés avaient leur responsabilité dans la mort de Tony. Loïc Vantal, cet homme de 28 ans impulsif et déjà condamné pour des faits de violences, pour avoir porté les coups qui ont provoqué une rupture du pancréas quelques jours avant le décès de l’enfant. « Je regrette ce qui s’est passé, je mérite d’être condamné, je m’excuse auprès des deux familles », a déclaré Loïc Vantal avant que les jurés de la Cour d’assises ne partent délibérer.

Caroline Létoile, qui a expliqué pendant les cinq jours de procès qu’elle n’avait rien dit des maltraitances de son petit garçon « par peur », a demandé ce vendredi « pardon à toutes les personnes à qui elle a fait du mal ». Avant de s’adresser à son fils « Tony je t’aimerai toujours ». Son avocate avait plaidé la relaxe.