Procès de l'affaire du petit Tony à Reims : la personnalité des accusés examinée par la Cour d'assises

Au troisième jour du procès de la mort du petit Tony à Reims, les experts ont décrit les accusés Loïc Vantal et Caroline Létoile et ont tenté d'expliquer ce qui s'est joué dans ce jeune couple. Une relation de trois mois dans laquelle Tony n'avait "pas sa place".

Au procès devant la Cour d’assises de la Marne de Caroline Létoile et Loïc Vantal pour la mort du petit Tony en novembre 2016, des témoins et les experts ont brossé ce mercredi 3 février le portrait des accusés. Celui de Loïc Vantal, 28 ans, jugé pour "violences entraînant la mort sans intention de la donner" et qui encourt 30 ans de réclusion criminelle. Décrit par des ex petites amies comme un "coureur de jupons" et un beau parleur.

L’expert psychiatre choisit, lui, le mot immature pour cet homme qui considère à l’époque que le petit Tony est "un rival dans sa relation avec Caroline Létoile, mère jugée trop laxiste". "Pour Loïc Vantal, Tony est un enfant insoumis, qu’il fallait dresser, qui le narguait quand il recevait une claque, alors il lui mettait deux droites", poursuit le psychiatre qui a rencontré Loïc Vantal en mars 2017.

Aucune émotion quand il parle de l'enfant

Loïc Vantal, qui a eu un père alcoolique et violent, n’est pas "insensible" mais lors de la confrontation en 2017 il dira cette phrase étonnante selon le psychiatre "c’est moi qui ai mis les coups mais c’est elle qui l’a tué", allant jusqu’à faire le procès de la société et des services sociaux qui auraient pu agir pour Tony.

L'expert psychologue note un autre fait surprenant concernant l'accusé, qui parle de l'enfant sans émotion : "Quand il parle de Tony, quand il décrit son comportement et les coups, on ne sait pas qu'il a 3 ans ! On dirait qu'il parle d'un adolescent. C'est un corps à corps disproportionné qui se met en place avec cet enfant".

C’est que du mauvais, il y a rien de bon dans cet homme – une ancienne petite amie de Loïc Vantal

Et cette question "il doit avoir des qualités non Loïc Vantal ?", elle a été posée plusieurs fois à l’audience depuis le début du procès. Et notamment à la mère de l’accusé qui a laissé un long silence gênant comme seule réponse mardi à l’audience. Mais qui confirme les coups que portait son mari à son fils. Élevé par ses grands-parents, Loïc Vantal a une addiction importante à l'alcool et au cannabis depuis l’adolescence.

Addiction confirmée par la mère de sa fille, car Loïc Vantal est père d’une petite fille depuis janvier 2017, après la mort du petit Tony donc. "C’est pas un homme bien, quand il boit et quand il se drogue il s’énerve vite… c’est un monstre en fait", raconte-elle avec froideur. C’est en avril 2016 qu’elle tombe enceinte, avant sa relation avec Caroline Létoile. "Il est venu avec moi pour l’échographie des trois mois, et après il m’a dit de crever en enfer avec mon enfant !". Elle enfonce le clou : "Il y a rien de bon dans cet homme".

Caroline Létoile dans un "déni protecteur" ?

Discrète, à l’écart, membre d’une fratrie de sept enfants, la mère du petit Tony Caroline Létoile semble à l’opposé de la personnalité de Loïc Vantal dont elle est très amoureuse en 2016. Quitte à "privilégier l’amour pour son compagnon plutôt que pour son enfant", explique Jean-Luc Ployé, expert psychologue à la barre ce mercredi 3 février. Il poursuit : "En mars 2017, elle me dit qu’elle veut comprendre pourquoi elle est restée avec Loïc Vantal mais pas pourquoi elle n’a pas protégé Tony".

Interrogé sur la peur de l’accusée, l’expert répond : "La peur c’est une justification, ce n’est pas une condition suffisante pour expliquer qu’elle ne réagit pas" et il ajoute : "Je n’ai aucun élément qui permet de dire qu’elle était sous emprise, d’autant qu’elle n’a jamais subi de violences jusqu’au 26 novembre". Le jour du décès de l’enfant, Caroline Létoile aurait pris un coup de poing de la part de Loïc Vantal.

À l'ouverture du procès lundi, Caroline Létoile qui est jugée pour non dénonciation de mauvais traitements et non assistance à personne en danger, a dit qu'elle ne reconnait pas les faits. Très attendue, l'audition des accusés est prévue ce jeudi 4 février.