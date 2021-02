Procès de l'affaire du petit Tony à Reims : le parquet général fait appel

Le parquet général annonce ce lundi qu'il a fait appel de la condamnation de la mère et du beau-père du petit Tony, 3 ans, mort sous les coups à Reims en novembre 2016. Caroline Létoile et Loïc Vantal ont été condamnés à des peines de quatre ans d'emprisonnement et 20 ans de réclusion criminelle.

Il y aura un deuxième procès dans l'affaire du petit Tony, cet enfant de 3 ans mort le 26 novembre 2016 au CHU de Reims après avoir reçu des coups répétés notamment au niveau de l'abdomen. Condamnés par la cour d'assises de la Marne le 5 février dernier, le beau-père Loïc Vantal et la mère du petit Tony Caroline Létoile seront jugés à nouveau car le parquet général annonce ce lundi qu'il a fait appel de la décision de la cour d'assises.

Un procès en appel dans un délai d'un an

Loïc Vantal a été reconnu coupable de violences habituelles sur un mineur de moins de 15 ans et de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Au procès, l'avocat général avait requis la peine maximale encourue, 30 ans de réclusion criminelle.

La mère de l'enfant Caroline Létoile, qui a nié les faits lors du procès, a été reconnue coupable de non dénonciation de mauvais traitements et non assistance à personne en danger et condamnée à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. C'est là aussi moins que ce qu'avait requis l'avocat général, soit la peine maximale de cinq ans pour ce type de délit.

Le procès en appel de Loïc Vantal et Caroline Létoile devra se tenir dans un délai d'un an à compter de l'appel, puisque l'accusé est actuellement en détention. Ce procès devrait probablement se tenir à Charleville-Mézières.