Procès de l’affaire du petit Tony à Reims : 30 ans de réclusion criminelle requis pour le beau-père

Cinquième et dernier jour d’audience au procès de Loïc Vantal et Caroline Létoile devant la Cour d’assises de la Marne, un peu plus de quatre ans après la mort du petit Tony, 3 ans, le 26 novembre 2016 à Reims. Tony, c’est ce « joyeux » petit blondinet aux yeux bleus, victime de maltraitances quotidiennes et de coups, dans cet appartement au sixième étage au 10, place des Argonautes à Reims.

L'avocat général a requis ce vendredi une peine de 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Loïc Vantal, poursuivi pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Et 5 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve à l'encontre de Caroline Létoile, la mère de Tony jugée pour non dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger.

30 ans de réclusion criminelle requis contre Loïc Vantal

« Vous devez juger la vie trop courte d’un enfant… » : c’est par ces mots à l’adresse des jurés que l’avocat général débute son réquisitoire. D’abord parce que Loïc Vantal est entré dans la vie de cet enfant pour Matthieu Bourrette « Il ne lui aura pas fallu trois mois pour passer du coup de foudre aux coups de poing, Loïc Vantal et Caroline Létoile ne sont pas seulement jeunes, sans activité, ils se jalousent, ils se disputent, et Tony gêne », résume l’avocat général.

Il n’y a pas grand-chose de beau dans ce dossier mais il y a Tony – l’avocat général

Matthieu Bourrette rappelle le nombre de lésions -60- sur le corps de Tony et l’interruption totale de travail (ITT) fixée à trois mois par la pédiatre qui a examiné l’enfant après son décès. L’avocat général rappelle ce mercredi noir dont nous a parlé Loïc Vantal à l’audience : « il y a du sang, du sang, encore du sang aux quatre coins de l’appartement… ».

Sur les raisons qui expliquent la violence de Loïc Vantal, l’avocat général avance : « il a connu les violences de son père à l’adolescence, mais il a aussi grandi auprès de son grand-père qui le recadrait toujours avec la parole…». L’argument de l’impulsivité car il a été décrit par sa famille comme « toujours impulsif, hyperactif, empli de colère », n’est pas non plus suffisant.

5 ans d'emprisonnement à l'encontre de Caroline Létoile

Quand à la mère de l'enfant Caroline Létoile, elle a fait preuve d'un "silence coupable" pour l'avocat général pendant un mois et demi. « Caroline Létoile n’a à répondre que de deux délits, punis de 5 ans d’emprisonnement… Elle voyait tout, elle savait tout, l’assistance ne peut pas se résumer à un tube de pommade », et Matthieu Bourrette poursuit : « le déni n’empêche pas la réalité ». Et Matthieu Bourrette s’adresse à l’accusée : « Caroline Létoile par votre choix de défense [elle a dit ne pas reconnaître les faits] vous avez rater votre procès ».

Le verdict est attendu dans la soirée à la Cour d'assises de la Marne.