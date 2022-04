Procès de l’affaire Narumi : Nicolas Zepeda malmené au cours de la première semaine

La première semaine du procès de Nicolas Zepeda n’a pas tourné à l’avantage de l’accusé. Harcelé de questions par l’accusation et la partie civile, l’assassin présumé de Narumi Kurosaki peine à convaincre de son innocence.

La semaine d’audience a commencé mardi 29 mars dans les larmes. Celles de l’accusé, Nicolas Zepeda, clamant son innocence, et celles de ses parents, venus du Chili pour le soutenir. L’émotion aussi de la mère et de la jeune soeur de Narumi, arrivées du Japon avec l’espoir d’apprendre enfin la vérité sur la disparition de l’étudiante japonaise, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon.

Mais Nicolas Zepeda est aussi un accusé dans le contrôle : visage poupon malgré ses 31 ans, toujours en chemise et cravate, l’assassin présumé de Narumi Kurosaki garde son calme au fil des interrogatoires. Aux questions précises et nombreuses du président, de l’accusation et des parties civiles, il oppose des réponses longues, parfois alambiquées. Le tout alourdi par la traduction simultanée puisque le jeune Chilien s’exprime en espagnol.

Des échanges que l’avocat général Etienne Manteaux résume par la formule : "Quand on pose une question à Monsieur Zepeda, à la fin de ses explications, on a oublié la question".

Bien des questions ont cependant été posées à Nicolas Zepeda pendant ces quatre jours, et des éléments troublants soulevés concernant ce qui s’est passé fin 2016, lors de son séjour en France : les circonstances de son arrivée à Besançon et son emploi du temps, ses sentiments à l’égard de Narumi, les soupçons de piratage des réseaux et des comptes informatiques de la jeune fille, ce que dit la téléphonie de ses déplacements avant et après la disparition de l’étudiante…

Quand Nicolas Zepeda semble en difficulté, il botte en touche, critique une enquête qui ne serait “pas exhaustive”, remet en cause l’interprétation des mots “mensonge” ou “jalousie”, sans se départir de son calme.

Jeudi soir, à l’issue d’une longue journée d’audience, commencée dès 8h du matin, l’ancien étudiant brillant a pourtant paru ébranlé. “J'ai eu la sensation qu'il vacillait” a estimé Me Galley, l’avocate de la famille de Narumi, “pour la première fois, il y a des gens qui mettent en évidence les contradictions, tout ce qui construit ce dossier. Et on a senti que, petit à petit, il cédait du terrain”.

C'est ainsi que Nicolas Zepeda a admis "avoir provoqué le hasard" pour revoir son ex-petite amie sur le campus universitaire. Et avoir été, non pas "maladivement jaloux" comme lui a demandé le président, mais "jaloux".

La défense, qui ne souhaite pas s’exprimer au micro, s'applique de son côté détricoter ces accusations qui enserrent Nicolas Zepeda. Et de donner une autre image de l’accusé. Jeudi, elle a fait projeter dans la salle d’audience l’image d’un selfie du duo Narumi-Nicolas pris le jour de la disparition, le dimanche 4 décembre, devant la Saline Royale d'Arc-et-Senans, où l'on voit le couple très souriant.

Au 4ème jour, ce vendredi, la cour s'est penchée sur une série d'expertises techniques : téléphonie, informatique, géolocalisation. Des éléments qui, une fois de plus, accablent le Chilien. Selon les polices japonaise et bisontine, l'accusé a bien pris le contrôle des différents comptes informatiques de l'étudiante, avant (pour l'espionner) et après sa disparition.

La Défense a contre-attaqué, précisant qu'un certain nombre d'adresses IP des comptes de Narumi ne sont pas localisées avec celle de Nicolas Zepeda.