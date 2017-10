Procès de l'affaire Rosine Roig : "je ne lui pardonnerai jamais !"

Ramon Cortes et Sandrine Delporte sont jugés depuis vendredi pour l'assassinat de Rosine Roig le 16 septembre 2013. L'employée du musée de Céret a été tuée d'une balle dans la tête. Ce lundi, les parents et l'un des fils de la victime ont témoigné devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.

Rémy Roig tient fermement la barre du tribunal. Le fils aîné de Rosine Roig et de Ramon Cortes assiste depuis vendredi au procès de son père, soupçonné d'avoir tué son ancienne compagne d'une balle dans la tête . Le jeune homme le regarde dans les yeux. "Si je suis là, c'est pour une seule chose : demander la vérité... toute la vérité". Sur son banc, Ramon Cortes approuve en sanglotant.

Avant lui, Armand Roig, le père de Rosine a évoqué pendant près d'une demi-heure "sa gosse". "Elle avait une petite fossette sur la joue quand elle souriait. Entendre tout ce que j'ai entendu pendant ce procès ça fait mal... Rosine faisait passer ses enfants avant tout. Elle travaillait beaucoup pour pouvoir les nourrir. Mon gendre, je l'ai toujours aidé il n'a rien à me reprocher. Je l'ai embauché à la boulangerie à la demande de ma fille. Rosine c'était un rayon de soleil."

"Elle m'a dit que j'était fou"

"Aujourd'hui elle est enterrée à côté de sa grande sœur. Tous les dimanches on achète des fleurs et on les partage sur les tombes. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça... La petite Rosine n'est plus." Le père regarde alors son ancien gendre sur le banc des accusés. "Je voudrais savoir le dernier mot qu'elle t'a dit". Ramon Cortes répond en pleurant : "Elle m'a dit que j'étais fou..."

"Son pardon je n'en voudrais jamais" lance à son tour Chantal Roig, la mère de Rosine. "Jamais je ne lui pardonnerai".

Le procès s'achève ce mardi. Ramon Cortes et Sandrine Delporte encourent la réclusion criminelle à perpétuité.