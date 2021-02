Procès de l'affaire Tony à Reims : "J'ai fait comme j'ai pu" explique la mère du petit garçon

Au quatrième jour du procès de la mort du petit Tony à Reims, la cour d'assises de la Marne interroge ce jeudi les accusés, Loïc Vantal et Caroline Létoile. Cette dernière, la mère de l'enfant, a tenté d'expliquer pourquoi elle n'avait pas alerté sur les maltraitances de son fils.

"J’ai jamais voulu tout ça." La mère de Tony, cet enfant de 3 ans mort de maltraitances en novembre 2016 à Reims dans un immeuble du quartier Châtillons, a été interrogée par la cour d’assises de la Marne ce jeudi 4 février. Caroline Létoile est jugée depuis lundi pour "non dénonciation de mauvais traitements" et "non-assistance à personne en danger". Son compagnon de l’époque, Loïc Vantal, dans le box des accusés, a reconnu les coups fatals portés au petit Tony.

Madame vous savez que votre enfant est victime de maltraitances, mais pourtant vous ne faites rien ! – la présidente de la cour

"C’était un amour, je l’aimerai toute ma vie", débute Caroline Létoile à la barre, des sanglots dans la voix. Devenue mère à l’âge de 16 ans, elle pensait que la maternité la ferait "grandir" dit-elle, et se sépare d’Anthony, le père de Tony, quelques mois après la naissance de leur fils. Alors que Loïc Vantal s’installe chez elle, fin août 2016, que tout se passe bien au début, elle confirme qu’elle l’autorise à intervenir dans l’éducation de son fils qui la "teste parfois". Caroline confirme aussi que les premières maltraitances envers Tony débutent mi-octobre : "Des claques sur les fesses au début".

Interrogée sans ménagement par la présidente de la cour d’assises sur son manque de réaction, Caroline Létoile peine à s’expliquer. Il y a les faits : les coups de poing, le dimanche précédant sa mort, les vomissements, le nez qui saigne le mercredi… "Je lui portais secours avec les moyens que j’avais, je restais souvent avec lui", explique la mère de Tony. Elle séparait l’enfant et Loïc Vantal, mais elle ne quitte pas l’appartement, et elle n’appelle pas au secours sa mère, avec qui elle communique souvent par messages.

J’avais peur de cet homme -- Caroline Létoile

"Intervenir après, ce n’est pas protéger votre enfant ! Vous pensez que c’est suffisant ? Vous pensez que cet enfant qui est projeté contre des meubles, qui est couvert d’hématomes, ça le protège ? ", insiste la présidente de la cour d’assises.

Le 26 novembre 2016, le jour du décès de Tony, l’enfant se lève "fatigué, il a du mal à tenir debout". Elle appelle sa mère pour lui dire que le petit va mal. Caroline Létoile décide d’appeler finalement les pompiers : "Il a pris mes clés, Loïc m’a dit de mentir, de dire qu’il était tombé dans les escaliers… j’avais peur de cet homme".

"Vous dissimulez le fait que votre enfant est victime de violences ? Vous ne le donnez plus à son père, à sa grand-mère pourquoi ?" interroge encore la magistrate. "Il prenait le téléphone, il effaçait ce que je pouvais écrire", raconte Caroline Létoile.

J’ouvre les yeux le 26 novembre, quand c’était trop tard -- Caroline Létoile

Quand on lui demande à l'audience si elle a pensé à demander à Loïc Vantal de partir, elle répond : "Une fois". "J’ai perdu mon enfant, mon bébé"», raconte Caroline Létoile en pleurant. Elle nie avoir choisi Loïc Vantal plutôt que son fils, comme l’ont avancé les experts psychologues à l’audience mercredi.

"Je vous ai bien entendu, mais si vous dites sans cesse je pouvais pas faire plus, il n’y a pas de responsabilité, si la non-dénonciation c’est Vantal, où est votre culpabilité ?", se questionne Maître Costentini, l’avocat de l’association Enfance et partage. "J’ai fait comme j’ai pu", répond Caroline Létoile.

Poursuivie devant la cour d'assises pour "non dénonciation de mauvais traitements et non assistance à personne en danger", la jeune femme risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement.

