Procès de l'affaire Tony : "Il avait peur de Loïc Vantal " raconte la grand-mère du petit garçon

Au troisième jour du procès de Loïc Vantal et de Caroline Létoile pour la mort du petit Tony à Reims, le témoignage de la grand-mère paternelle devant la cour d’assises de la Marne est poignant. Pendant près d’une heure et demi, avec émotion, la grand-mère paternelle de Tony, Annick, raconte avec ses mots ses soupçons dans les derniers mois de la vie du petit fils qu’elle a perdu.

'"J’ai demandé au médecin de mon mari si on pouvait faire la différence entre un enfant battu et un enfant qui chute à l’école, il m’a dit qu’on ne pouvait pas", explique la grand-mère paternelle de l’enfant, avant d’éclater en sanglots. En septembre 2016, elle le garde pendant une semaine. Le jour où elle réceptionne l’enfant, il y a une altercation avec la mère, Caroline Létoile et le beau-père, Loïc Vantal, qu’elle voit pour la première fois : "Caroline s’est énervée par rapport au père de Tony. C’était la première fois, et Vantal, je l’ai entendu m’insulter".

La mère, Caroline Létoile, ne lui amène plus l’enfant

Puis, jusqu’aux vacances de la Toussaint, elle ne voit plus Tony, malgré son insistance. Le 26 octobre 2016, elle récupère son petit-fils et c’est là qu’elle a des soupçons : "J’ai vu les deux bleus sur le front, des deux côtés, alors j’ai demandé à Tony et il m’a répondu : c’est tonton". A l’époque, Tony appelle Loïc Vantal "tonton". Elle questionne aussi la mère, Caroline Létoile, qui lui répond que Tony est tombé à l’école. La grand-mère va alors jusqu’à appeler l’établissement de l’enfant pour vérifier.

Interrogée sur le changement de comportement de Tony, elle énumère : "Il voulait plus que je le lave, il voulait plus être avec son père, et ni son grand-père [très malade à l’époque] alors qu’ils jouaient tout le temps ensemble… Nuit et jour il voulait rester avec moi". Après une semaine de vacances chez elle, la grand-mère paternelle de Tony le ramène à sa maman. Elle se souvient : "Tony s’est couché dans le bus, il m’a semblé bizarre, il voulait pas retrouver sa mère".

La grand-mère envisage de demander la garde

Par SMS, la grand-mère pose des questions précises à son ex-belle-fille, Caroline Létoile. "C’est quoi tous ces bleus ?", écrit-elle. Le 3 novembre 2016, elle va jusqu’à lui écrire dans un message : "Tony a peur de ton copain". Caroline Létoile nie et refuse à partir de là de lui amener l’enfant. Pire, la mère de Tony semble retourner la situation puisqu’elle accuse la propre grand-mère de "l’avoir tapé".

La grand-mère, tête basse, souligne encore devant les jurés, avant de pleurer : "Je voulais voir Tony, c’est pour ça que je suis même allée voir le tribunal, je voulais qu’on obtienne la garde avec mon fils [le père de Tony]. Mais les démarches n’aboutiront pas, et la grand-mère paternelle ne reverra jamais le petit Tony.

Le témoignage du père de Tony à la barre

Egalement entendu à la barre ce mercredi matin, le père de Tony a parlé de son fils devant la cour d'assises. Des photos du petit blondinet, souriant, ont défilé sur les écrans de la salle d’audience. "Il était bourré d’énergie, affectueux, toujours vivant" raconte-t-il.

Alors que le père de l’enfant n’a jamais eu de problèmes pour avoir son fils un week-end sur deux, tout change à partir de l’arrivée de Loïc Vantal dans la vie de Caroline Létoile, en septembre 2016. Se sent-il responsable de ne pas avoir agi ? "Si j’avais su ça, il serait encore parmi nous !", répond le père de Tony avant de poursuivre, "Caroline aurait dû faire quelque chose".

Loïc Vantal comparaît pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et Caroline Létoile pour "non assistance à personne en danger et non dénonciation de mauvais traitements".

Nos articles incontournables sur l’affaire Tony :

Mort de Tony : le procès de sa mère et de son beau-père s’ouvre devant la cour d’assises

Un enfant de 3 ans battu à mort à Reims : son calvaire a duré un mois et demi

EN IMAGES - Près de 600 personnes participent à une marche blanche pour Tony dans le quartier des Châtillons

La cour d'appel confirme la relaxe du voisin du petit Tony, battu à mort par son beau-père