Soupçons de favoritisme : l'ancien maire UDI de Noisy-le-Sec relaxé

Le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé ce vendredi Laurent Rivoire, ancien maire UDI de Noisy-le-Sec, des poursuites concernant l'attribution irrégulière de marchés publics au sein de l'office HLM de la ville. Le tribunal a estimé que les preuves étaient insuffisantes et que certains faits étaient prescrits, et a ainsi relaxé l'ex-élu centriste de faits de favoritisme, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt entre 2011 et 2015.

Lors de l'audience mi-septembre, la procureure avait demandé une peine de trois ans de prison avec sursis et 130.000 euros d'amende à l'encontre de M. Rivoire, 58 ans, élu de 2010 à 2020 à la tête de Noisy-le-Sec . Il était notamment soupçonné de ne pas avoir respecté les procédures d'appel d'offres et d'avoir privilégié des proches dans l'attribution d'une vingtaine de marchés (rénovation, entretien, communication...) pour un montant estimé à environ 3,4 millions d'euros. A la barre, il avait expliqué avoir dû redresser la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Noisy-le-Sec Habitat, étant également PDG de cet office HLM gérant environ 2.200 logements sociaux. Et avait reconnu, tout au plus, une méconnaissance des règles de la commande publique.

Les sept autres prévenus - chefs d'entreprises, bras droit de l'ancien maire - qui comparaissaient pour leur participation supposée à des degrés divers, ont également été relaxés.