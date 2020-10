Procès de l’anesthésiste d’Orthez : Helga Wauters choisit de garder le silence

« Je voudrais faire une déclaration. » Helga Wauters est appelée à la barre après la lecture des faits. L’anesthésiste belge, petite et flottant dans son pantalon gris foncé, est jugée jusqu’à vendredi soir devant le tribunal correctionnel de Pau. Six ans plus tôt, Xynthia Hawke, une Anglaise de 28 ans, mourait à la maternité d’Orthez des suites d’une césarienne. L’enquête montre qu’Helga Wauters n’a pas réalisé l’anesthésie correctement et n’a pas réagi aux complications.

La médecin belge débute donc sa déclaration. « Je sais que vous attendez de moi des réponses. Pourtant, j’ai décidé de faire valoir mon droit au silence. » Le tribunal n’entendra peut-être plus l’anesthésiste jusqu’à la fin de son procès.

J’ai pleinement conscience de ma responsabilité. Mon alcoolisme est vrai. Je ne veux pas me faire passer pour une victime, mais on me fait porter tout le poids de ce drame alors que je ne suis pas la seule responsable. Et je considère que je ne mérite pas d’aller en prison. Vous attendez de moi des réponses mais j’en suis incapable.

Helga Wauters lit cette déclaration écrite sur un papier. Les cheveux courts et gris, elle bute sur certains mots. « J’ai du mal à m’exprimer. J’ai vécu ces six années comme un enfer. »

Quelques minutes auparavant, le président a ouvert la séance en regrettant une instruction trop longue et un procès tardif, six ans après les faits.