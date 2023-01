Procès de l'assassinat de Ruben : les premiers mots de l'accusé aux Assises de Nantes

Me Archibald Celeyron, avocat de l'accusé.

Depuis ce vendredi matin, la cour d'assises de la Loire-Atlantique juge un homme pour l'assassinat de Ruben, 22 ans, dans le quartier des Dervallières, à Nantes. Une guerre de territoires sur fond de trafic de drogue pour l'accusation. La victime a reçu deux tirs mortels dans l'abdomen, devant l'immeuble de l'accusé au 26, rue Nicolas-Poussin, le 11 octobre 2019, vers 18 h.

Ruben est mort le 11 octobre 2019 de deux tirs dans l'abdomen

Aux premières heures de ce procès, qui doit se terminer jeudi 2 février, l'accusé, surnommé "l'Albanais" en raison du pays d'origine de ses parents, a été brièvement interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Comme devant le juge d’instruction, l'accusé, qui aura 30 ans le mois prochain, reconnaît être l’auteur des coups mortels. Mais il soutient qu'il n’a pas voulu tuer le jeune Ruben : "Je suis sincèrement désolé".

Dans le box, il le redit : son geste n’était pas prémédité, comme l'affirme en revanche l'accusation. La présidente a rappelé auparavant les éléments de l’enquête, et notamment l’arme chargée quand il arrive en bas de son immeuble. Elle évoque aussi la cagoule qu’il portait.

La famille de la victime est présente, celle de l'accusé absente

Dans la salle d’audience, la famille de la victime, originaire du Congo, est présente : sa mère, des tantes, des cousines. Mais pour l’accusé, il n'y a personne. Il affirme pourtant avoir de bonnes relations avec sa famille, ne jamais avoir été violenté, malmené par elle.

L’homme, plutôt de petite taille, cheveux mi-long et calvitie naissante à l’arrière du crâne, n’a rien de l’image du chef de bande, du dealer que l’on peut avoir en tête. La thèse du trafiquant qui voulait ce jour-là défendre son territoire alors investi par la victime et des amis, son avocat, Me Archibald Celeyron, la réfute. Pour lui, son client est un homme casanier, qui préfère jouer toute la journée aux jeux vidéo plutôt que d’être à l’extérieur.

Appelée à la barre, en fin de matinée, l’enquêtrice de personnalité évoque ses dessins violents "avec des choses de guerre" qui ont marqué ses enseignants de l'école primaire. Ce sont les seuls qui aient bien voulu parler de lui.

Il revient souvent aussi aux premières heures de ce procès que c'est un homme oisif, peu enclin à travailler, qui vit grâce à l'argent de sa famille.

Poursuivi pour assassinat, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.