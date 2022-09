Attentat de Nice : la police nationale a probablement blessé un piéton en neutralisant le terroriste

Christophe S, le jeudi 14 juillet 2016, était parti avec sa femme de 33 ans et leur petit garçon de trois ans pour voir le feu d'artifice de Nice. Des vacanciers venus de Haute-Savoie. Lors de l'arrivée du camion fou, ils se trouvaient sur la promenade des Anglais, chaussée nord, à hauteur du Palais de la Méditerranée, lorsque les policiers ont tiré pour neutraliser l'assaillant.

Christophe S, âgé de 48 ans, a reçu une balle qui a perforé l'intestin, l'estomac, puis l'avant-bras et a provoqué de graves séquelles. "Selon l'enquêtrice de la Sous-direction de l'anti-terrorisme (SDAT), il n' y a pas eu d'étude spécifique, mais elle a pris les précautions d'usage pour déclarer au troisième jour du procès de l'attentat qu'il s'agissait d'un tir probable de policier."

Nicolas Gemsa, avocat de 300 parties civiles au procès de l'attentat de Nice, ajoute : "La police nationale tire en 9 mm et non en 7.65 comme c'était le cas, et en fonction du lieu où se trouvait Christophe S, cela ne pouvait pas être un tir du terroriste".

Deuxième semaine d'audience

Le procès de l'attentat de Nice, qui entame sa deuxième semaine ce lundi 12 septembre, sera marquée par plusieurs temps fort : mardi 13 septembre, il y aura le témoignage de Franck Terrier, le "héros au scooter" qui avait tenté d'arrêter le terroriste.

Mercredi 14 septembre, le tribunal se penchera sur le rapport du médecin légiste sur les blessures et les problèmes d'identification des corps. Jeudi 15 septembre, on attendla diffusion probable des images de vidéosurveillance avec deux journées consacrées aux rapports des psychiatres et des pédopsychiatres sur les difficultés rencontrées par les victimes et leurs proches.