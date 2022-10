Procès de l'attentat de Nice : la responsabilité de la sécurité c'est pas moi selon Christian Estrosi

Il aura fallu attendre quatre heures d'audition au procès de l'attentat de Nice, ce jeudi, avant que le maire Christian Estrosi ne lâche : "Je ne savais pas avant le feu d'artifice quel serait le déploiement des forces de l'ordre, combien de policiers nationaux seraient présents et si une unité mobile de CRS serait envoyée". Le maire de Nice sous le feu des questions de l'avocate, Virginie Le Roy, et des interrogations surprises du président de la Cour, Laurent Raviot, réaffirme que "les élus locaux ne sont jamais informés des effectifs de la Police nationale déployés par les préfectures lors des grands évènements, le préfet me répétait : vous savez bien que je ne peux pas vous le dire, et me rassurait : ne vous inquiétez pas on fera tout ce qu'il faut". Christian Estrosi précise qu'il y avait néanmoins une "bonne entente lors des nombreuses réunions préparatoires sur la sécurité. On nous demandait de mettre des policiers municipaux là et là c'est tout..."

"J'ai mis en œuvre à la virgule près, les préconisations du préfet" - Christian Estrosi

Encore une fois, les questions de sécurité sont revenues comme un boomerang après un mois et demi d'audience même si le président de la cour d'assises spéciale a rappelé plusieurs fois "ce n'est pas l'objet du procès, il y a une autre instruction en cours". Laurent Raviot avait prévenu avant le début de l'audience : "Ce n'est pas le procès des autorités, ce n'est pas le procès de Monsieur Estrosi, et ce n'est pas un procès en responsabilité".

La vidéoprotection mise à l'épreuve

Christian Estrosi a aussi du répondre durant près de deux heures aux questions sur la vidéoprotection. La question centrale était de savoir pourquoi le système avec 1.836 caméras n'avait pas enregistré durant 41 minutes le camion avant l'attentat ? Un long moment durant lequel le camion échappe à toutes les enregistrements. Et pourquoi les onze repérages du terroriste durant les quatre jours avant l'attentat n'avaient pas été relevés par le Centre de Supervision Urbain.

Le maire répond : "L'œil humain ne peut pas tout relever, 100.000 véhicules passent d'Ouest en Est tous les jours sur cet axe de fort trafic, et certaines caméras tournent à 360°, il peut y avoir des zones d'ombre et des pannes."

Un public plus nombreux à Nice

Une centaine de personnes, une plus forte affluence que les autres jours, ont suivi à Nice dans les deux salles de retransmission cette audience. Un contraste avec les journées précédentes avec des salles désertées.

Dans la salle du public se trouvaient notamment l'actuel préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, Jacques Peyrat, ancien maire de Nice, et des membres du Collectif Citoyen 06.

Du côté des parties civiles, les réactions étaient contrastées. Une victime d'une soixantaine d'années s'est déclarée "choquée par les non réponses de Christian Estrosi, un homme qui ment tout le temps". Mickaël assure au contraire que "ce n'est pas de sa faute mais celle de l'État". Enfin une autre conclut : "Ils ne font que se renvoyer les responsabilités entre maire et préfet. On ne saura jamais la vérité".