Procès de l'attentat de Nice : "Ça a été difficile, mais utile", estime l'avocat isérois Fabien Rajon

Après trois mois d'audience, la parole est à l'accusation ce mardi 6 décembre au procès de l'attentat de Nice avec les réquisitions des trois avocats généraux du Parquet national antiterroriste (Pnat) à l'encontre des huit accusés, dont trois poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. "Ce qu'on attend, c'est de la fermeté", insiste l'avocat isérois Fabien Rajon, qui défend plusieurs associations de victimes , notamment Promenade des Anges, qui rassemble 400 parties civiles.

France Bleu Isère : Après trois mois de procès, qu'espérez-vous aujourd'hui comme réquisitoire ?

Fabien Rajon : Aujourd'hui, c'est une journée importante effectivement, c'est le jour des réquisitions du PNAT, du parquet national antiterroriste. Ce qu'on attend, c'est de la fermeté, mais je pense qu'elle sera au rendez-vous, parce qu'au fil des débats, au fil des interrogatoires des différents accusés, on s'est rendu compte qu'ils avaient soutenu logistiquement et matériellement l'auteur de l'attentat. Donc, très clairement, nous, ce qu'on attend, c'est de la fermeté.

On rappelle effectivement que l'auteur de l'attentat n'était pas présent, il a été abattu par les forces de l'ordre. Est-ce que ce procès a tout de même permis d'avancer, de révéler la vérité de ce drame ?

On avait quelques inquiétudes, je vous le cache pas. On était assez sceptique, assez inquiet quant à l'utilité de ce procès. Pour autant, après trois mois maintenant, je crois pouvoir vous dire que ce procès a été utile pour plusieurs raisons. La première, c'est que les débats ont été de très haute qualité. On a notamment un président de cour d'assises, le président Laurent Raviot, qui a impeccablement tenu ces débats.

La deuxième raison, c'est qu'on a cheminé vers la vérité sur différents sujets : les sujets d'organisation et de sécurisation de l'événement du 14 juillet à Nice, c'est un vrai sujet. Est-ce que les conditions de sécurité avaient été respectées ? Et puis on a avancé aussi sur le profil des accusés, sur le lien de ces accusés - qu'on a pu qualifier de subalternes, voire même de sous-fifres. Et en fait, on s'est rendu compte que ces individus, qui a priori ne présentaient pas de signes de radicalisation islamiste, ont adhéré au projet en filigrane. Très clairement, ils n'étaient pas des seconds couteaux, puisqu'ils avaient soutenu moralement et logistiquement l'auteur de l'attentat décédé le jour du 14 juillet.

Comment vous et vos clients avez vécu ces trois mois de procès ?

Moi, sans grande difficulté. J'ai une posture professionnelle, je fais mon métier d'avocat, dans mon cabinet, on intervient pour la défense des victimes d'infractions pénales. Donc je dirais que d'une certaine manière, on est rompu à ce type d'enjeux. Même s'il s'agissait d'un procès historique, qui a été d'ailleurs particulièrement long, donc il a fallu nous organiser au cabinet.

S'agissant des parties civiles que je représente, ça a été très difficile, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments terribles : le premier, c'est le visionnage des images du centre de supervision urbain de la ville de Nice, du moment de l'attentat, plusieurs minutes d'images insoutenables. Et puis le deuxième moment, difficile mais qui pouvait avoir une dimension un peu libératrice, c'est le témoignage des parties civiles, puisque pendant cinq semaines, les parties civiles qui le souhaitaient avaient la possibilité de venir témoigner devant le président Raviot et les membres de la cour d'assises pour raconter leur vécu. Ce moment a été difficile, on a essayé d'accompagner au mieux les parties civiles qu'on représente, mais il a été utile, je crois.

Il y aura des peines sans doute prononcées à l'issue de ce procès, mais ensuite, faudra-t-il un autre procès sur la sécurité le soir du 14 juillet, vous en parliez tout à l'heure ?

C'est le souhait effectivement de l'association que je représente, Promenade des Anges, qui est très impliquée sur ce sujet. Très clairement, il n'est pas question d'amalgamer les responsabilités d'une préfecture ou d'une mairie comme Nice avec celle de l'auteur de l'attentat et des personnes renvoyées pour association de malfaiteurs terroristes. Mais malgré tout, indubitablement, des questions se posent et à l'heure actuelle, une information judiciaire est ouverte à Nice par un juge d'instruction. Elle a été ouverte en avril 2017 et on craint très clairement une placardisation de ce dossier. Nous, ce qu'on souhaite tout simplement, c'est une audience publique pour discuter d'une manière apaisée, contradictoire, de ces sujets-là, sans amalgamer encore une fois la responsabilité de l'auteur et de ses complices et celle éventuelle de tel ou tel responsable public.