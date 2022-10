Procès de l'attentat de Nice : une cinquième semaine d'audience marquée par les récits poignants des victimes

Ce vendredi, devant la cour d'assises spéciale de Paris, s'achève la cinquième semaine d'audience du procès de l'attentat du 14-Juillet 2016 à Nice. Cette attaque terroriste au camion-bélier avait fait 86 morts et plus de 400 blessés. La plus jeune des victimes fauchées sur la Promenade des Anglais, Léana, avait deux ans et demi. Cette cinquième semaine d'audience a été marquée par le message déchirant de Margaux, sa mère : "La vie est tellement longue sans toi", mais aussi par les récits poignants d'autres victimes, comme Christophe ou Laure...

Un vide immense

Avec des mots simples, Margaux Dariste exprime ce sentiment d'injustice qui l'envahit toujours, plus de six ans après le décès de sa fille. "C'est mercredi, tu aurais dû être à la maison avec moi. Mais je suis là et je te rends hommage, parce qu'on n'a pas su te protéger et te mettre en sécurité dans ton pays, dans ta ville." Une photographie de Léana est projetée devant elle. Sa fillette aux tresses blondes sourit. Au milieu des larmes, cette maman exprime son amour éternel pour son "mini-moi", qu'elle a eu à 19 ans, alors qu'elle était elle-même "encore un bébé", et le "vide" immense depuis sa disparition.

"L'as-tu vu, ce gros camion qui venait sur toi ? As-tu eu peur ?"

Ce 14 juillet 2016, Margaux confie sa fille à son père, Kamel, dont elle est séparée depuis peu, pour un pique-nique sur la plage, puis le feu d'artifice. Sur le chemin du retour, la mère de son ex-compagnon, Laurence, tient ses deux petits-enfants par la main : Léana d'un côté, son cousin Yanis, huit ans, de l'autre. Tous les trois décèdent, percutés par le camion-bélier conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, qui sera abattu par la police. À propos de cet homme, que Margaux qualifie de "déséquilibré" qui a "dévasté" sa famille, elle dit en s'adressant à sa fille disparue : "Je ne saurai jamais s'il t'a vue, et si en te voyant il a fait exprès de tourner le volant. En tout cas, son but était de te tuer, et il l'a fait [...] Ça serait mentir de dire que je n'ai pas de haine, que je pardonne. Je ne pardonne rien, et je suis bien contente qu'il soit mort."

Margaux raconte qu'"il ne reste rien" de sa vie d'avant. Elle décrit les rendez-vous chez le médecin, le psychiatre, les médicaments, les insomnies, la difficulté de "trouver la force de se relever, pas un jour, mais tous les jours [malgré les] dégâts intérieurs [...] qui vous tapent le cerveau du matin au soir [...] J'ai 28 ans, j'ai l'impression d'en voir 45".

Cette jeune maman parle aussi de sa vie d'après l'attentat. Margaux et Kamel, le père de sa fillette décédée, se remettent ensemble, "pensant peut-être se reconstruire mutuellement". Ils se sépareront à nouveau. Ils ont deux filles âgées aujourd'hui de deux et cinq ans. "Deux cœurs que je dois faire battre chaque jour", dit-elle. Mais qui ne suffisent pas à redonner le goût de vivre : "Aujourd'hui, même avec deux petites filles magnifiques, des fois quand c'est trop dur, je me dis que si je suis trop fatiguée, un jour, j'arrêterai tout. Ou j'attendrai qu'elles soient bien dans leur vie pour partir".

Christophe a perdu six membres de sa famille

Cette troisième semaine d'auditions des parties civiles a également été marquée mardi par le témoignage poignant de Christophe Lyon. Le soir du 14 juillet 2016, cet homme de 50 ans a perdu son épouse Véronique, son beau-fils Michaël, ses parents Germain et Gisèle et ses beaux-parents, François et Christiane. C'est le seul survivant parmi les membres de sa famille présents ce soir-là. Il fait diffuser leurs photos et dresse, avec délicatesse, un court portrait de chacun d'eux. "Il y a souvent des conflits entre les familles, et chez nous, ce n'était pas le cas", dit-il dans un murmure.

"J'allais de corps en corps. Je n'arrêtais pas de dire que je les aimais."

Ce 14 juillet 2016, après un joyeux déjeuner, la famille, qui habite l'arrière pays niçois, descend en ville pour le feu d'artifice. L'ancien adjudant-chef de l'Armée de Terre raconte alors l'horreur : "On marchait en direction du Palais de la Méditerranée quand j'ai entendu un bruit. Je me suis retourné, j'ai vu le camion et j'ai juste eu le temps de me décaler..." Christophe s'arrête et reprend d'une voix à peine audible : "...et de tous les voir" se faire faucher par le camion blanc. Le quinquagénaire s'arrête et pleure. L'ancien militaire met ses parents, les deux seuls qui respirent encore, en position latérale de sécurité. "J'allais de corps en corps. Je n'arrêtais pas de dire que je les aimais."

Après un nouveau silence et une grande respiration, Christophe, d'une voix sèche, explique qu'"après l'horreur de l'acte, on s'aperçoit de l'horreur de l'Homme". Il raconte les charognards qui prennent des photos plutôt que porter secours aux blessés. Et "des enculés" qui dépouillent les victimes. "Il y en avait un sur ma mère... L'horreur de l'humanité".

Christophe Lyon décrit ensuite l'après : l'hébétude, le silence, le retrait du monde. Pour reprendre pied, il se jette dans le travail : "Douze heures par jour y compris le samedi". Il découvre aussi la récupération politique et fustige ceux qui s'y essaient. Il raconte le choc quand il reçoit le rapport d'autopsie de son père en novembre 2019, "l'horreur" aussi d'apprendre à l'audience, au début du procès, que les organes de son père ont été prélevés. "Personne ne nous a jamais rien dit. Quand on allait se recueillir, on pensait que tous les corps étaient entiers. Ce n'était pas le cas."

L'homme est rongé par la culpabilité du survivant. "Si quelqu'un devait partir ce jour-là, c'était sûrement moi, du fait de mon passé militaire, de mes erreurs de jeunesse." Ses sœurs jumelles l'étreignent quand il regagne le banc des parties civiles. La photo du dernier repas de famille s'efface alors de l'écran.

Une "coupable indifférence"

Jeudi, une commandante de police qui n'a jamais pu reprendre son travail après le drame témoigne. Comme beaucoup de policiers "primo-intervenants", Laure Sarraillon est restée sur le terrain pendant plusieurs heures après l'attentat. "J'aimerais que mon témoignage serve à mon ministère pour prendre conscience de sa coupable indifférence à notre sort [...] À aucun moment, qui que ce soit de la hiérarchie ne s'est préoccupé de savoir comment j'allais ni de me convier aux débriefings", regrette-t-elle quand elle évoque son retour au travail, après l'attentat. Cette femme de 51 ans, qui a travaillé dans la police pendant 22 ans, dont 16 à Nice, a déclaré un syndrome de stress post-traumatique qui handicape sa vie quotidienne, mais elle confie avoir "du mal à [se] considérer comme une victime".

Le soir de l'attentat, Laure ne travaille pas mais se porte immédiatement volontaire quand elle apprend la nouvelle du drame. Chargée de gérer le centre de commandement, cette mère de trois enfants raconte se souvenir "des hurlements de mes collègues sur les ondes (des appels radio, ndlr), et des cris derrière eux", des appels annonçant l'identité de l'assaillant, le décès d'un collègue ou de personnes recherchant des proches.

"J'étais totalement tétanisée par la certitude qu'il n'y avait rien de vivant autour de moi."

La commandante de police est envoyée au petit matin sur la Promenade des Anglais pour boucler cette scène de crime de deux kilomètres de long. "Pour la première fois de ma carrière, je sentais l'odeur du sang. J'étais totalement tétanisée par la certitude qu'il n'y avait rien de vivant autour de moi". Puis elle souligne le "désespoir perceptible" des ses collègues de l'identité judiciaire qui procédaient aux constatations.

Ce matin-là, avec toute la "tendresse" possible, Laure Sarraillon demande aux familles encore présentes auprès de leurs morts de quitter les lieux, pour permettre à la police scientifique de faire son travail. Elle accompagne ensuite les véhicules mortuaires qui procèdent à la levée des corps. "Le nombre et l'état des corps que j'ai vus ce jour-là, ça m'était insupportable [...] J'ai surtout en tête le corps d'un petit garçon, qui portait la même tenue Décathlon que celle que je venais d'acheter pour mon fils."

Après son arrêt de travail, en janvier 2017, Laure regrette là encore le manque de soutien : "Ma hiérarchie n'a rien trouvé de mieux que de m'imposer une mutation" et "la seule fois où on m'a appelée, l'an dernier, c'était pour me dire de venir chercher mes affaires". Elle conclut son témoignage par une pensée pour "tous mes collègues [...] qui souffrent en silence [...] alors que nous n'étions en charge ni de la décision ni de la mise en place des dispositifs", en référence aux nombreuses critiques contre le manque de sécurité ce soir-là.

Auditions de François Molins, François Hollande et Bernard Cazeneuve lundi

Lundi 10 octobre, pour le début de la 6e semaine d'audience, la cour d'assises spéciale entendra François Molins, un des plus hauts magistrats de France. Une audition à la demande d'une association de victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 qui veut obtenir "des réponses" sur les prélèvements d'organes effectués sur certaines victimes. L'ancien président de la République, François Hollande, et son ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, viendront aussi témoigner.

Depuis le lundi 5 septembre, huit personnes comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris : trois pour association de malfaiteurs terroriste, et les cinq autres pour des délits de droit commun. Le procès de l'attentat du 14-Juillet 2016 à Nice doit se dérouler jusqu'au 16 décembre.

Avec AFP.