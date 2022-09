Procès de l'attentat de Nice : ce qu'il faut retenir de la deuxième semaine d'audience

La deuxième semaine d'audience du procès de l'attentat du 14-Juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés, s'achève ce vendredi. Elle aura été marquée par la diffusion des images recueillies par une vingtaine de caméras de vidéosurveillance de la ville de Nice jeudi. Ces images, diffusées dans une salle d'audience plus fournie que d'habitude, montrent la course folle du camion-bélier conduit par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel sur la promenade des Anglais. Leur diffusion avaient fait l'objet d'un débat lors de la première semaine du procès : les avocats étaient partagés sur la question.

Des images "de nature à éclairer la cour"

Le président de la cour d'assises spéciale, Laurent Raviot, a annoncé sa décision de diffuser ces "images extrêmement violentes" moins de 24 heures avant la projection. Selon lui, elles sont bien "de nature à éclairer la cour" sur l'acte criminel commis par Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, Tunisien de 31 ans abattu à l'issue de l'attentat, grand absent du procès.

Les images sont diffusées simultanément à Paris et dans la salle de retransmission à Nice. Les caméras montrent la course meurtrière du camion de 19 tonnes fonçant sur la foule tous feux éteints, puis faisant des embardées de droite à gauche pour frapper le plus de gens possible. Dès les premières images, une femme sort. On l'entend pousser un cri de douleur dès les portes franchies. Des cris étouffés résonnent aussi dans la salle, par moments. Sept psychologues, des pompiers volontaires et des gendarmes sont présents pour porter assistance.

Jean-Claude Hubler, président de Life for Nice, une association d'aide aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016, confie sur franceinfo avoir ressenti de l'"effroi" en regardant ces vidéos, mais selon lui "ça va permettre de voir et d'essayer de comprendre pourquoi et comment [le terroriste] a pu rouler quatre minutes en écrasant et en visant les gens [...] même si c'était dur, c'était un moment nécessaire".

Le témoignage de deux héros

Mardi 13 septembre, le témoignage de Franck Terrier et Alexandre N. (son avocate ne souhaite pas que le nom de son client soit publié, ndlr) a constitué le deuxième temps fort de cette semaine d'audience. Ils ont tenté d'arrêter la course folle du camion-bélier. "J'ai vu tout de suite que c'était un attentat terroriste [...] J'ai tout de suite voulu le rattraper".

La voix tendue, Franck Terrier, Niçois de 55 ans, raconte calmement qu'il prend en chasse le camion de 19 tonnes sur son deux-roues, en faisant attention de ne pas rouler sur les corps. Il tente, en vain, de le stopper en jetant son scooter sous les roues du camion. Il s'accroche sur le marchepied, côté conducteur, se bat avec le terroriste qui le menace avec une arme de poing. Des balles - sans doute tirées par des policiers - sifflent autour de lui. Le tueur lui donne un coup de crosse sur la tête. Le Niçois tombe mais remonte sur le marchepied. Les tirs s'intensifient. Dans la confusion et l'effroi qui suivent l'immobilisation du véhicule, des policiers s'emparent de Franck Terrier, qu'ils prennent pour un complice du tueur.

"Il fallait absolument que j'arrête ce massacre." - Franck Terrier

Le Niçois a été décoré de la Légion d'honneur en juillet 2017 pour son geste héroïque. Il garde de nombreuses séquelles de cette soirée d'épouvante qui continue de le hanter. Il est submergé par le sentiment de culpabilité, le regret de ne pas avoir réussi à sauver davantage de personnes. "Il fallait absolument que j'arrête ce massacre", insiste-t-il. En 2019, il reconnaît avoir tenté de mettre fin à ses jours. Il passera deux mois en hôpital psychiatrique à la suite de ce geste désespéré.

La voix d'Alexandre N., 38 ans, tremble à la barre. Il a beaucoup hésité avant de témoigner. Le soir de l'attentat, il a poursuivi le camion à pied, en courant sur la chaussée, avant l'intervention de Franck Terrier. Arrivé à sa hauteur, il s'empare de la poignée du camion côté conducteur et tente d'ouvrir la portière. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel le vise avec une arme à feu. "J'ai lâché la poignée", dit-il en s'excusant presque. Très marqué par ces événements il raconte son mariage qui a "explosé". "Je suis devenu imbuvable. Je ne supporte pratiquement plus rien".

Les autopsies et prélèvements d'organes en question

La cour s'est aussi penchée, mercredi 14 septembre, sur les autopsies et prélèvements d'organes pratiqués sur certaines victimes. Selon une avocate de familles endeuillées, ils paraissaient "non justifiés pour la plupart et complètement disproportionnés". Au total, 173 organes ont été prélevés.

Habituellement, les légistes ne prélèvent qu'un échantillon de chaque organe lorsque c'est possible, mais après l'attentat de Nice, Gérald Quatrehomme, ancien responsable de l'institut médico-légal de Nice, donne oralement pour instruction de prélever les organes en entier. "Compte tenu du contexte, de l'aspect international, du chaos qui régnait, j'ai décidé qu'on ferait un protocole identique pour toutes les autopsies", explique-t-il à la barre. Interrogé sur les conséquences pour l'intégrité des cadavres et l'impact pour les familles, il se justifie : "J'ai dû prendre beaucoup de décisions en extrême urgence, au milieu de sollicitations constantes", et assure que ses équipes veillaient au maximum à "restaurer" l'aspect du corps. Le médecin se retranche derrière le "protocole" et juge facile de dire "a posteriori" que ces prélèvements étaient inutiles.