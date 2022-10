Procès de l’attentat de Nice : le traumatisme psychique des victimes au cœur de la sixième semaine d'audience

La sixième semaine du procès de l’attentat de Nice, qui a fait 86 morts et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, et pour lequel 2.333 personnes se sont constituées parties civiles, s’achève ce vendredi devant la cour d’assises spéciale de Paris. Huit individus sont jugés depuis le 5 septembre : trois pour association de malfaiteurs terroriste, et les cinq autres pour des délits de droit commun. Cette nouvelle semaine d’audience a été marquée par les récits du traumatisme psychique, de ces "blessures invisibles" auxquelles sont confrontées une partie des victimes de l'attentat.

Cette sixième semaine d'audience a également été marquée par l’audition de François Hollande. L’ancien président de la République a assuré qu’"il n’y a pas eu de relâchement" dans la lutte contre la menace terroriste avant l’attentat de Nice_. "Nous n'avions aucun signalement concernant un individu susceptible de passer à l'acte"_ à l’occasion des festivités du 14-Juillet, a confirmé Bernard Cazeneuve, son ministre de l'Intérieur de l'époque, entendu lui aussi comme témoin cette semaine.

Cité également à la barre, l'ancien procureur antiterroriste François Molins a estimé que le choix fait par les médecins légistes de prélever l'entièreté des organes de certaines victimes "ne se justifiait pas", tout en défendant la nécessité des autopsies pour les besoins de l'enquête.



"Il n'y a pas eu de relâchement"

Interrogé par plusieurs avocats de parties civiles sur un éventuel relâchement de la vigilance après l'Euro-2016 de football, qui venait de s'achever le 10 juillet, François Hollande a assuré lundi devant la cour d’assises spéciale de Paris qu’"il n'y a pas eu de relâchement" dans la lutte contre la menace terroriste avant l'attentat de Nice. L’ancien président de la République a indiqué que "toutes les forces sur le terrain ont été maintenues" et les consignes de vigilance aux communes réitérées à l'occasion des festivités du 14 juillet.

Son ministre de l’Intérieur de l’époque, Bernard Cazeneuve, appelé lui aussi à témoigner a expliqué avoir réuni tous les préfets le 11 juillet 2016 place Beauvau : "Je leur ai dit : 'l'Euro 2016 est terminé, mais la menace terroriste est toujours présente'".

"Nous aurions pu supprimer toutes les fêtes locales, demander que tous les 14 juillet prévus soient reportés [...] Mais nous considérions qu'il fallait montrer que nous voulions vivre, tout en prenant des mesures de protection", a souligné François Hollande en ajoutant que l'auteur de l'attentat de Nice "n'était pas regardé par les services [de renseignement] comme étant capable" d'un passage à l'acte terroriste, et qu'il n'y avait donc "pas d'éléments pour procéder à une assignation à résidence" administrative et "empêcher le crime odieux".

L'ancien président de la République François Hollande a témoigné au procès de l'attentat de Nice, ce lundi 10 octobre 2022, devant la cour d'assises spéciale de Paris. © AFP - Benoit PEYRUCQ

Si François Hollande et Bernard Cazeneuve ont abordé le contexte de l'époque, ils n’ont pas approfondi les questions de la sécurité autour du feu d'artifice du 14-Juillet 2016 à Nice. Sur ce point précis, les parties civiles veulent un autre procès . Depuis 2017, une information judiciaire est ouverte sur le dispositif de sécurité mis en place ce soir-là.

"Est-ce qu'on avait les moyens d'assurer la sécurité du 14 juillet ? La réponse du préfet et du maire de Nice a été 'oui'." - François Hollande

Sur cette question, citant un rapport de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), Bernard Cazeneuve a indiqué que 64 policiers nationaux étaient mobilisés sur la Promenade des Anglais, 107 pour tous les événements du 14 juillet à Nice et 197 sur l'ensemble de la circonscription, des chiffres "de 20% supérieurs aux effectifs mobilisés l'année précédente". De son côté, François Hollande, présent au festival d'Avignon le soir de l’attentat, a démenti que des effectifs de CRS ou de gendarmes mobiles aient été spécifiquement affectés à sa sécurité, au détriment d'autres événements organisés ce soir-là dans la région.

"Est-ce qu'on avait les moyens d'assurer la sécurité du 14 juillet ? La réponse du préfet et du maire de Nice a été ‘oui’", a rappelé l’ancien président de la République, en indiquant que c'était à ce niveau que se décidait en détail le dispositif à mettre en place. Le maire de Nice Christian Estrosi, et Philippe Pradal, qui occupait ces fonctions lors des faits, seront entendus le 20 octobre par la cour d’assises spéciale de Paris.

Enfants ou adolescents au moment du drame, ils témoignent de leur traumatisme

La cour d’assises spéciale de Paris a entendu mardi le témoignage de deux jeunes victimes, âgées de 4 et 16 ans à l’époque de l’attaque terroriste. Elles ont survécu mais leur récit révèle des "blessures invisibles", l'ampleur du traumatisme psychique. Plus de 150 enfants en souffrance sont toujours suivis à l'hôpital Lenval à Nice suite à l’attentat du 14-Juillet 2016. Quinze mineurs ont perdu la vie dans cette attaque terroriste. Des centaines d'autres ont subi un choc traumatique plus ou moins important.

La jeune K a écrit une lettre, lue par son avocate Sylvie Topaloff. Vu son jeune âge, le président de la cour a mis son veto pour un témoignage en visioconférence depuis Nice. "Moi, je voulais juste des bonbons. Et je ne savais pas ce qui allait se passer. Et à mon petit âge de quatre ans (à l'époque des faits, ndlr), c'est difficile de comprendre ça […] J'ai compris quand on s'est relevé avec maman et que j'ai vu le camion continuer." Sa mère, Hager Ben Aouissi, n'avait pas hésité à se jeter entre les roues du camion de 19 tonnes conduit par le terroriste Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, abattu par la police, en plaquant sa fille au sol pour lui sauver la vie.

Depuis l’attentat, la fillette, âgée aujourd’hui de 10 ans, a "complètement régressé […] Elle n'a pas arrêté de dire qu'elle voulait retourner dans mon ventre. Elle a repris la tétine, le biberon", a expliqué sa mère vendredi 7 octobre à l’audience. Elle est suivie médicalement car elle souffre de sérieux troubles de stress post-traumatique. La petite fille est sujette à de violentes crises d’angoisse liées à des réminiscences de ce qui s’est passé. Elle souffre aussi d'un sévère complexe de culpabilité, comme beaucoup d'adultes survivants.



"Plus les jours passaient, plus je ressentais ce besoin de mourir." - Kimberley

Le soir de l’attaque, Kimberley avait 16 ans, elle profitait de sa "première sortie de nuit autorisée". Une joie immense avant de voir "des corps voltiger en l'air". Elle souffre à la barre. "Rien ne vous oblige à témoigner", la rassure le président, d'une voix douce.

Courageuse, elle continue : "Vous savez la phrase qu'on dit ? 'J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux' et bien je me suis vue bébé, enfant et ado. Je regardais droit dans les yeux ce terroriste en espérant qu'il me voie pleurer et qu'il ait un tilt comme quoi il faut s'arrêter mais non, rien... "



Kimberley échappe à la mort, mais les blessures invisibles sont là. Elle explique qu’à la maison, elle n'est plus capable de rien : sa mère doit la laver, la faire manger… "Je voyais des corps partout dans la maison, du sang sur moi, du sang partout", dit-elle, la voix brisée, en parlant de ses cauchemars, de ses hallucinations, chaque nuit. "Plus les jours passaient, plus je ressentais ce besoin de mourir […] J'ai commencé les mutilations en cachette car je n'avais aucune raison de continuer à vivre".

La vie de la jeune femme, qui n’a plus que la peau sur les os, se passe désormais à l’hôpital. Elle raconte s’en vouloir, en vouloir à ses parents, se demande pourquoi elle n’est pas morte "à la place de tout le monde". Kimberley explique que rien n’a changé depuis : "Je pleure toujours autant, mes idées noires sont constamment présentes". Cauchemars et hallucinations continuent. "Je souhaite mourir à chaque anniversaire pour que ma douleur enfin s'arrête", dit la jeune femme pour conclure son témoignage.

"Rien ni personne ne pourra changer les événements de ce soir-là [mais] peut-être que le procès permettra d'envisager un futur meilleur."

Myrtille elle a 15 ans aujourd'hui. C'est la plus jeune à venir témoigner? Jeudi, devant la cour d'assises spéciale de Paris, elle raconte ce 14 juillet 2016 où elle a failli mourir. "Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai cru que c'était un accident. Que le conducteur avait perdu le contrôle" de son véhicule, explique-t-elle. "À ce moment là, j'avais peur pour lui". Le camion les frôle, elle et son père. L'adolescente réalise la tragédie qui vient d'avoir lieu quand elle entend les pleurs de sa mère au téléphone. "Je ne me souviens ni du lendemain, ni des jours, ni encore des mois qui ont suivi" l'attentat explique Myrtille. Aujourd'hui, elle se souvient uniquement des "nuits sans sommeil, les pleurs sans raison apparente, la solitude, les crises de panique au moindre imprévu".

L'adolescente raconte aussi comment l'attentat perturbe toujours son quotidien : les voitures qui roulent un trop vite, le bruit des pétards, voire "un claquement de doigt" brusque la font toujours sursauter. Elle parle d'"un poids qui pèse sur ses épaules". Myrtille rêve de ne plus rester "enchaînée à ce passé [...] Rien ni personne ne pourra changer les événements de ce soir-là [mais] peut-être que le procès permettra d'envisager un futur meilleur".



Prélever des organes entiers sur des victimes "ne se justifiait pas"

Après l'attaque au camion-bélier , des autopsies ont été pratiquées sur les corps de quatorze victimes , dont quatre enfants. Plusieurs familles se sont vivement émues en constatant que leurs proches avaient été dépouillés de leurs organes, sans qu'elles en soient prévenues. Anne Gourvès a ainsi indiqué à la barre : "Je cherche à comprendre comment le système médico-judiciaire a pu en arriver à une telle absurdité : découper ma fille de 12 ans en morceaux pour déterminer qu'elle est décédée d'un 'polytraumatisme compatible avec la percussion avec un engin à haute cinétique'. Tout ça pour ça. Mais on le savait déjà !"

Entendu lundi sur ce sujet, l'ancien procureur antiterroriste François Molins a défendu la nécessité des autopsies pour les besoins de l'enquête, mais il a estimé que le choix fait par les médecins légistes de prélever l'entièreté des organes de certaines victimes "ne se justifiait pas […] Mon sentiment, c'est que le prélèvement de la totalité des viscères n'était pas indispensable". Reconnaissant aussi des insuffisances dans l'information aux familles, François Molins a ajouté : "Si c'était à refaire, il n'y aurait pas eu de prélèvements systématiques".

"Si c'était à refaire, il n'y aurait pas eu de prélèvements systématiques." - François Molins

À la barre, François Molins détaille ensuite les trois critères fixés par le parquet pour déterminer la nécessité d'une autopsie : "Établir scientifiquement les causes du décès" si l'examen externe du corps n'y a pas suffi, "faire la part des choses" entre ce qui est dû à l'attaque et ce qui est lié à une "éventuelle négligence médicale" lorsque la victime a eu une prise en charge médicale avant de décéder, et enfin en cas de suspicion d'atteinte par balle.

"J'ai conscience que c'est un sujet douloureux pour les victimes", a reconnu l'ancien procureur antiterroriste mais "on ordonne une autopsie, non pas pour faire de la peine, mais parce qu'on en a besoin." Ce n'est pas parce qu'"après coup l'autopsie n'a servi à rien qu'on peut inférer qu'il ne fallait pas l'ordonner", a-t-il fait valoir. François Molins a également précisé : "On n'a pas abordé la question des prélèvements d'organes" au cours de la réunion de travail organisée entre les magistrats et l'IML (Institut médico-légal, ndlr), expliquant s'en être remis sur ce point à l'expertise des médecins légistes. Il a souligné qu’hormis pour certains organes qu'il est nécessaire de prélever en entier lorsqu'on veut les analyser, le protocole habituel à Paris est de "prélever un échantillon, quelques centimètres", et lorsque le parquet donne ses instructions, "on n'imagine pas que ça va être autrement".