Procès de l'attentat de Nice : derniers interrogatoires et début des plaidoiries des parties civiles

Au début de cette 12e semaine d'audience au procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016, la cour d'assises spéciale de Paris a entendu le septième et dernier des accusés présents. L'Albanais, âgé de 30 ans, est poursuivi pour trafic d'armes, mais il nie toute implication. Endri Elezi, n'a séjourné que quelques semaines à Nice à l'été 2016. Il est accusé d'avoir participé à la fourniture de deux armes.

Parmi elles, un pistolet qui sera vendu le 12 juillet à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. C'est avec ce pistolet semi-automatique que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a ouvert le feu depuis son camion, sans atteindre personne, avant d'être abattu par la police.

L’accusé albanais Endri Elezi nie toute implication

Endri Elezi explique, à la barre, être arrivé en France début juin 2016 à l'invitation d'un cousin, Adriatik Elezi, qui disait pouvoir l'aider à trouver du travail. "J'avais envie de changer d'horizon", justifie-t-il. Le jeune homme conteste toute implication dans la transaction autour du pistolet : "on n'a jamais évoqué d'armes ensemble".

Contrairement à ce qu'a déclaré son cousin pendant la procédure, il affirme également ne pas connaître Artan Henaj, coaccusé au procès, à qui le pistolet sera remis et qui le vendra à l'auteur de l'attentat par le biais d'un autre accusé, Ramzi Arefa.

Mardi, la cour a lu les déclarations du huitième accusé, Brahim Tritrou, jugé en son absence. Il encourt une peine maximale de dix ans de prison.

Chokri Chafroud de nouveau interrogé

Ce nouvel interrogatoire n'était pas prévu, Chokri Chafroud ayant déjà été interrogé le 10 novembre dernier. Mais une avocate de parties civiles, Me Samia Maktouf, a demandé que toutes les conversations sur Facebook entre ce Tunisien et le tueur de la promenade des Anglais soient traduites et débattues à l’audience.

Chokri Chafroud y évoque, à trois reprises, l’image d’un véhicule, un "camion" ou un "char", fonçant dans la foule. Mais il ne fait aucun lien avec l'attentat de Nice. Il raconte, en revanche, un souvenir d'adolescence où l'un de ses amis est mort, sous ses yeux, écrasé par un camion. Il nie toute volonté que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel tue des gens et l'avoir aidé.

Début des plaidoiries des parties civiles

Mercredi, les avocats des parties civiles ont débuté leurs plaidoiries, pendant lesquelles ils veulent faire entendre "toute la souffrance qu'ont pu vivre les victimes et leur préjudice". Tout comme pour le procès des attentats du 13 novembre 2015, une cinquantaine d'avocats dérouleront une "plaidoirie coordonnée" pendant 4,5 journées d'audience.

Les avocats des 2.500 personnes constituées partie civile au procès souhaitent notamment insister sur la spécificité de l'attentat de Nice. "Les attentats de 2015 avaient visé des cibles bien désignées. À Nice, ça a touché tout le monde : hommes, femmes, enfants, touristes et locaux...", a souligné Me Hébert-Marchal, qui coordonne un collectif de conseils niçois.

"On va se nourrir de tout ce qui a été dit par les victimes" durant les cinq semaines de témoignages : "la culpabilité du survivant, la colère, la légitimité d'être victime ou pas", a-t-elle résumé.

Faire reconnaître "l'association de malfaiteurs terroriste"

Les conseils des victimes plaideront aussi que "les éléments constitutifs de l'Association de Malfaiteurs Terroriste" (AMT), reprochée à trois des huit accusés, sont bien là. Ils encourent 20 ans de réclusion pour deux d'entre eux et la perpétuité pour le troisième, en récidive légale en raison d'une condamnation pour vol en 2014.

L'"entente" et les "actes préparatoires" à l'attentat, éléments nécessaires pour caractériser l'AMT, existaient entre les accusés et Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, l'auteur de l'attentat et entre eux, a plaidé Me Yves Hartemann.

Les avocats des parties civiles tiennent aussi à "affirmer le caractère terroriste de l'acte" de l'auteur, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, parfois "remis en cause" pendant les débats, a souligné l'avocate Catherine Szwarc.

Deux jours et demi seront ensuite consacrés aux plaidoiries individuelles et aux avocats représentant les associations de victimes, à partir du 29 novembre après-midi jusqu’au 1er décembre.