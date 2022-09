Procès de l'attentat de Nice : des images diffusées ce jeudi "pour l'histoire"

Le président de la cour d'assises spéciale aura attendu le plus longtemps possible pour rendre sa décision. Moins de 24 heures avant la projection, Laurent Raviot annonce ce jeudi que les images de vidéosurveillance du soir de l'attentat seront diffusées en audience publique le jeudi 15 septembre en fin de matinée. Elles seront visibles par toutes les parties civiles qui le souhaitent, mais aussi le public et la presse, à Paris et à Nice.

Les motifs sont nombreux. Il s'agit "d'éclairer la cour sur le nombre de victimes" afin de bien comprendre le" périmètre de l'attentat" qui est au cœur des débats sur la recevabilité des 2.000 constitutions de parties civiles. De plus, "les demandes de la part des parties civiles sont très nombreuses, et cela peut entrer dans le processus de reconstruction".

Et à propos des images, "il y a des garanties suffisantes pour la suite de leur conservation pour les archives". Un film est en cours de réalisation sur ce procès historique.

Mais, prévient aussi le président de la cour, les images sont "extrêmement violentes" : "Tous ceux et celles qui hésitent doivent bien réfléchir, je leur conseille vivement de ne pas le faire. (...) Il est utile d'être accompagné par un proche, aucun mineur ne peut les voir. Et bien sûr chacun peut quitter la salle et revenir si il le souhaite."

Par ailleurs les mesures de sécurité seront largement renforcées pour éviter des enregistrements et des captations d'images. Laurent Raviot a demandé que la sécurité soit renforcée afin d'éviter cela notamment à Nice. Les téléphones portables devront rester "dans les poches".

Il s'agit des images du centre de supervision urbaine (CSU) filmées par 20 caméras de vidéosurveillance de la ville dès 21h34 : "Dès le moment où Mohamed Lahouaiej-Bouhlel arrive à son camion" garé dans la rue, à vélo, avait expliqué vendredi le policier qui avait été chargé d'exploiter les images pour les besoins de l'enquête.

De nombreuses victimes assurent qu'elles ne les regarderont pas, "à titre personnel", pour Anne Murris de l'association Mémorial des Anges. Alain Cariste, co-président de l'association Promenade des Anges confie qu'il est "très hésitant". Et Aurélie, victime directe qui a été gravement blessée, explique les larmes aux yeux qu'il lui "est impossible de revivre ce cauchemar qui la hante tous les jours depuis six ans".

La cour a par ailleurs rejeté ce jeudi une demande de huis-clos partiel demandé par une avocate du barreau de Grasse.