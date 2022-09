Procès de l'attentat de Nice : François Hollande et Bernard Cazeneuve témoigneront le 10 octobre

L'ancien chef de l'État François Hollande et son ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve témoigneront le 10 octobre au procès de l'attentat de Nice a dit ce mardi le président de la cour d'assises spéciale de Paris. Christian Estrosi et Philippe Pradal seront entendus le 20 octobre.

Ce mardi, au deuxième jour du procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice qui s'est ouvert ce lundi, le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Laurent Raviot, a annoncé que l'ancien chef de l'État à l'époque des faits, François Hollande, et son ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve témoigneront le lundi 10 octobre. Cités par un avocat de partie civile, ils devraient témoigner dans l'après-midi. Dans la matinée, la cour entendra François Molins, procureur général près la cour de cassation, l'un des plus hauts magistrats de France, cité à la barre lui-aussi par un avocat de partie civile.

François Hollande, Bernard Cazeneuve et François Molins avaient déjà témoigné à la barre de la cour d'assises spéciale lors du procès des attentats du 13-Novembre. L'ex-président avait notamment défendu l'"engagement de la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste, au Mali, en Irak et en Syrie", en particulier contre l'organisation État islamique (EI). "Même si on les redoutait, on n'était pas préparé à des attaques d'une telle ampleur", avait témoigné François Molins, procureur de Paris à l'époque de l'attentat.

Si l'organisation État islamique a revendiqué l'attentat, l'enquête n'a pu établir aucun lien direct entre Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le conducteur du camion qui a fauché la foule rassemblée sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016, causant la mort de 86 personnes, et le groupe jihadiste. Les enquêteurs parlent de revendication "opportuniste" de l'État islamique.

Christian Estrosi et Philippe Pradal également entendus

Le président de la cour d'assises spéciale de Paris a aussi indiqué ce mardi que l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, et Philippe Pradal, qui était premier magistrat de la ville lors des faits, en 2016, seront eux entendus le jeudi 20 octobre.

Ces deux auditions n'étaient pas prévues jusqu'à présent. Les deux hommes politiques seront entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises spéciale, et n'auront donc pas à prêter serment.