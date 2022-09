Procès de l'attentat de Nice : "L'absence du terroriste pèse", reconnaît l'avocat isérois Fabien Rajon

Six ans après l'attaque terroriste qui a endeuillé Nice, le procès s'ouvre ce lundi 5 septembre à Paris, pour juger huit accusés, soupçonnés d'avoir aidé le principal auteur, abattu lors de l'attaque le 14 juillet 2016. Pendant trois mois et demi, sept hommes et une femme seront jugés par une cour d’assises spéciale. Le conducteur du camion, le Tunisien Mohamed Lahouaiej Bouhlel ne sera pas dans le box, il a été abattu ce soir-là. "Il est vrai que l'absence du terroriste pèse effectivement pour beaucoup de parties civiles", reconnaît sur France Bleu Isère maître Fabien Rajon. L'avocat isérois défend 34 parties civiles dans ce dossier, dont une famille iséroise. Il a publié le 25 août dernier "Aux côtés des victimes", aux Éditions de L'Archipel.

France Bleu Isère : Dans ce livre, vous écrivez notamment "Je me demande si le procès (ndlr : de l'attentat de Nice) sera réellement utile". Vous posez-vous toujours la question ce matin ?

Maître Fabien Rajon : On se pose toujours cette question et on aura, je pense, notre réponse le 16 décembre, à l'issue de ces quatre mois de procès. Quatre mois de procès hors norme. Mais il est vrai que l'absence du terroriste, qui a été tué au moment des faits, pèse effectivement pour beaucoup de parties civiles. Mais malgré tout, je dirais qu'on aborde ce procès avec une double exigence : une exigence en premier lieu de vérité, parce que nous voulons connaître les conditions du passage à l'acte de cet individu, nous voulons aussi cerner le niveau de menace djihadiste sur la période 2015-2016. Et puis une autre exigence, partagée par bon nombre de parties civiles : une exigence de voir la justice passer avec toute la fermeté qu'impose des faits aussi abjects et inqualifiables.

Vous parlez beaucoup dans votre livre du métier d'avocat, de la médiatisation aussi. C'est la première fois que vous intervenez dans un procès filmé pour l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que ça change ?

Dans votre question, il y a deux sujets distincts. Il y a d'une part le sujet de la médiatisation des affaires, de l'intervention croissante des médias en parallèle du processus judiciaire. Et c'est vrai que j'évoque cette question de la médiatisation, notamment de l'affaire Maëlys, puisque on a été confronté à une médiatisation hors norme, notamment dans les tous premiers temps de l'affaire en septembre-octobre 2017.

Et puis, s'agissant du procès qui s'ouvre aujourd'hui, du procès de l'attentat de Nice, c'est autre chose. C'est un dispositif qui a été mis en place sous l'égide du ministère de la Justice qui, effectivement, tend à filmer tous les débats d'une manière intégrale pour permettre, le moment venu, aux citoyens, aux Français, d'avoir accès à ces débats et de se rendre compte de la réalité de ce qu'est un procès de ce type.

Dans votre livre, vous revenez longuement sur l'affaire Maëlys. Vous étiez l'avocat, je le rappelle, de la maman et de la sœur de Maëlys. Vous écrivez notamment "Cette affaire fut éprouvante, elle ne m'a pas laissé indemne". C'est-à-dire ? Qu'est ce qu'elle a changé chez vous, cette affaire ?

Disons que l'intérêt de ce livre est aussi de partager un peu mon ressenti sur des affaires qui ont marqué les esprits. Peut-être aussi montrer un peu les coulisses du métier et montrer ce que nous faisons, ce qui ne se voit pas. Effectivement, c'est une affaire qui a été assez éprouvante pour plusieurs raisons. Elle a été d'une part très médiatisée, je l'ai dit. Elle était particulièrement longue aussi, parce qu'entre la nuit du 26 au 27 août 2017, jusqu'au moment du délibéré qui est rendu par la cour d'assises de l'Isère, il s'est écoulé quasiment cinq ans. Cinq ans émaillés de hauts et de bas, que j'évoque dans le cadre de cet ouvrage.

Et puis, on est objectivement sur des faits qui étaient très difficiles : l'enlèvement, le meurtre d'une jeune fillette. Qui plus est dans le cadre d'un mariage. Effectivement, il y a forcément un ressenti subjectif de la part de l'avocat, qui est censé rester toujours professionnel et garder une certaine distance. C'est ce que j'ai essayé de faire, pour être efficace et défendre avec intransigeance les intérêts de ses clients. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de ressenti personnel et qu'on ne sort jamais indemne de tout ça.

Comment vont aujourd'hui les parents de Maëlys et, en particulier, sa mère que vous avez défendue ?

Dire qu'ils se reconstruisent, c'est peut-être trompeur. J'ai encore des rapports réguliers avec eux, avec Jennifer, la maman, avec les membres de la famille. On échange beaucoup. On a créé forcément des liens très forts ensemble. Ce n'est pas évident à dire. Est-ce que la vie reprend son cours normalement ? Je ne pense pas. On va dire qu'ils font avec... ou plutôt qu'ils font sans elle.