Procès de l'attentat de Nice : l'accusation réclame entre deux et 15 ans de prison contre les huit accusés

Des peines allant de deux ans à 15 ans de prison ont été requises ce mardi par le Parquet national antiterroriste (Pnat) à l'encontre des huit accusés au procès de l'attentat de Nice, a constaté la journaliste de franceinfo présente sur place. L'attentat avait fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016. Le verdict est attendu mardi prochain, le 13 décembre.

ⓘ Publicité

Quinze ans de prison pour les trois principaux accusés

15 ans de prison ont été requis à l'encontre des trois principaux accusés, poursuivis pour "participation à une association de malfaiteurs terroriste", en raison de leurs liens supposés avec l'assaillant, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Mais le parquet national antiterroriste (Pnat) a toutefois demandé à la cour de ne pas retenir la qualification "terroriste" pour l'un d'entre eux, Ramzi Arefa, qui "fournit l'arme (...) utilisée par le terroriste" au volant de son camion-bélier, mais qui "ne pouvait connaître sa radicalisation".

Les cinq autre accusés comparaissent pour délits de droit commun liés au trafic d'armes.

Les peines d'emprisonnement requises

Pour Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb 15 ans d'emprisonnement pour Association de Malfaiteur Terroriste, pour Ramzi Arefa 15 ans pour les faits les plus "graves" de cette procédure (qualification terroriste pas retenue), pour Artan Henaj pour vente d’arme "létale" 10 ans, pour Enkeledja Zace (seule femme accusée) 5 ans, pour Endri Elezi et Maksim Celaj 3 ans, pour Brahmin Tritrou 2 ans.