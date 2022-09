Procès de l'attentat de Nice : l'inspiration terroriste d'un déséquilibré

Un « terrorisme d’inspiration ». Le spécialiste des services français de lutte contre le terrorisme aura été le premier témoin appelé à la barre de la Cour d'assises spéciale de Paris au troisième jour du procès historique de l’attentat de Nice. Une longue analyse de l’État Islamique. L’enquêteur dont le nom et le visage sont restés secret.

"En 2016 l’Etat Islamique (l'EI) comptait près de 20 000 combattants dont 1400 français et occupait un tiers de la Syrie et 40% de l'Irak, et avait sous son joug 10 millions d'habitants. L'organisation faisait face à des attaques de tous les côtés notamment par les forces des pays de la coalition internationale. L'EI malgré l'amorce de son déclin multipliait les appels à frapper et à terroriser le monde occidental. La France était particulièrement visée ".

Une propagande redoutable

"L'Etat Islamique avait développé une propagande massive, vidéos à l'appui, pour inciter des individus autonomes à multiplier les actions de manière simple et directe. En utilisant des véhicules pour écraser des piétons, en utilisant des pierres, (...) il y avait des tutos pour apprendre à viser les organes vitaux avec un couteau, des fiches techniques pour empoisonner ..."

Sur l'ordinateur de Mohamed Lahouaiej Bouhlel à Nice, les enquêteurs ont constaté qu'il regardait ses vidéos, qu'il effectuait quotidiennement des recherches sur l'islamisme radical avant l'attentat. Il s'est auto-radicalisé très vite. (...) On retrouve de nombreux indicateurs comme les conseils aux aspirants jihadistes pour leur demander de faire des vidéos et des photos de leurs actes. Attaquer n'importe quel mécréant avec tous les moyens possibles (...) Des attaques avec des moyens peu sophistiqués pour des cibles indiscriminées". Les préparatifs, les photos, les vidéos "sadiques" : toutes les traces concordent avec le terroriste de Nice. Un homme violent avec des troubles psychiatriques qui a trouvé son inspiration dans le terrorisme.

Pas de lien direct

Les enquêteurs sont formels dans leur conclusion : _"_aucun lien direct n'a été établi entre l'Etat Islamique et l'auteur de l'attaque au camion de Nice. Aucun lien ni contact. Et alors que l'Etat Islamique amorçait son déclin et perdait de l'influence l'organisation avait tout intérêt à revendiquer l'attaque de Nice."

La revendication opportuniste de l'Etat Islamique est arrivée deux jours après le 16 juillet 2016.