Procès de l'attentat de Nice : la cour entame l'interrogatoire des Albanais

Au début de cette 11e semaine d'audience au procès de l'attentat de Nice, la cour d'assises spéciales de Paris a entendu le Franco-Tunisien Ramzi Arefa, 27 ans, accusé d'avoir fourni une arme à l'auteur de la tuerie de la Promenade de Anglais le 14 juillet 2016, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. Au dernier jour de son interrogatoire, mercredi, Arefa, l'un des trois accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste et le seul qui encourt une peine de réclusion à perpétuité car en état de récidive légale, a assuré n'avoir rien vu et n'avoir pas cherché à se renseigner sur le massacre perpétré par un camion-bélier sur la Prom'.

Depuis le début du procès, l'accusé qui risque gros s'efforce dde faire preuve d'empathie avec les victimes. Il a reconnu sans difficulté avoir fourni un pistolet à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le Tunisien auteur du massacre, mais a nié catégoriquement avoir eu connaissance des intentions meurtrières de l'assassin. Dans sa cave, les enquêteurs ont découvert une kalachnikov. "C'était une arme complètement rouillée, une épave", s'est défendu Ramzi Arefa, en mettant en cause l'Albanais Artan Henaj, autre accusé au procès, qui lui aurait confié, sans qu'il la demande, cette "kalach invendable".

Quatre Albanais sur le banc des accusés

Jeudi, la cour a justement commencé à interroger Artan Henaj, alias "Giovanni", 44 ans, trafiquant de drogue notoire. Il est accusé d'avoir fourni un pistolet avec cinq cartouches et une kalachnikov "en piteux état", sans munition, à Ramzi Arefa. C'est avec ce pistolet que Mohamed Lahouaiej-Bouhlel a ouvert le feu, sans toucher personne, au terme de sa course avant d'être abattu dans son camion.

La cour aimerait savoir d'où venaient ces armes. "Je suis ici pour dire la vérité", a déclaré Artan Henaj, qui s'exprimait, via une interprète. Ramzi Arefa qui lui achetait de la cocaïne pour la revendre à son compte lui aurait demandé une arme "pour son usage personnel". "C'est moi qui (ait) proposé une kalachnikov à Ramzi (Arefa). Ce n'est pas lui qui me l'a demandée. Je ne veux pas le charger", a-t-il expliqué. "Mais je n'ai jamais rencontré Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Je ne lui ai jamais rien vendu", a-t-il martelé.

L'accusé a également tenté d'expliquer les liens familiaux qui unissent tous les Albanais mis en cause. Il est question de "Gino", en fait Endri Elezi, alias Luxhino Elezi, de "Leda", son ex-épouse, en fait Enkeledja Zace, qui aurait servi "d'interprète" entre lui et Ramzi Arefa et du cousin Maksim Celaj qui, selon Artan Henaj, aurait récupéré la kalachnikov pour l'apporter dans son appartement. Elezi, Zace et Celaj sont également sur le banc des accusés. Selon Henaj, ils sont tous impliqués, à des degrés divers, dans le trafic d'armes. Tous les quatre sont poursuivis pour participation à une association de malfaiteurs sans lien avec une entreprise terroriste et infractions à la législation sur les armes.

Les interrogatoires des quatre Albanais et l'examen du cas du huitième accusé, le Tunisien Brahim Tritrou, "une fréquentation" d'Artan Henaj, jugé en son absence, doivent se poursuivre jusqu'à mardi prochain avant le début des plaidoiries des avocats des parties civiles à compter du mercredi 23 novembre. Le procès se déroule jusqu'au 16 décembre.