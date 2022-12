Procès de l'attentat de Nice : la défense plaide l’acquittement pour deux des principaux accusés

La cour d'assises spéciale de Paris doit rendre son verdict mardi 13 décembre dans le procès de l'attentat de Nice. Lors de cette 14e semaine d'audience qui s'achève ce vendredi, les avocats généraux ont requis des peines allant de deux à 15 ans de prison à l'encontre des huit accusés. Trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste, les cinq autres sont jugés pour trafic d'armes (dont l'un en son absence). L'auteur de l'attentat, le 14 juillet 2016 à Nice, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien âgé de 31 ans, a été abattu par la police au terme de la course meurtrière de son camion-bélier sur la Promenade des Anglais qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés. La cour a ensuite entendu les plaidoiries des avocats de la défense.

Les avocats des principaux accusés fustigent la "pauvreté" des preuves

Pendant les trois jours des plaidoiries de la défense, les avocats de deux des principaux accusés ont fustigé la "pauvreté" des preuves contre leurs clients. Ils ont affirmé que ces derniers avaient été pris malgré eux dans la "toile d'araignée macabre" de l'auteur de l'attentat.

"La question de la culpabilité de Mohamed Ghraieb ne repose pas sur des éléments matériels accablants, mais sur des poussières de culpabilité, des éléments vaporeux, réversibles, discutables", a ainsi plaidé Me William Bourdon. "Vous ne pourrez qu'acquitter M. Ghraieb", enchaîne son confrère, Vincent Brengarth.

Le parquet national anti-terroriste (Pnat) a requis quinze ans d'emprisonnement contre Mohamed Ghraieb, Franco-Tunisien de 46 ans, originaire de la même ville que l'auteur de l'attentat, pour association de malfaiteurs terroriste. L'accusation le présente comme "une des personnes les plus proches" du tueur, qui avait "connaissance de sa radicalisation" et été "associé à la location du camion" utilisé pour l'attentat. Une réquisition "écrasante" au prix d'un raisonnement grevé par de "graves défaillances" et négligeant "bon nombre d'éléments factuels", selon ses avocats.

Les avocats de Mohamed Ghraieb expliquent qu'"aucune espèce d'entente n'a pu être établie" entre leur client et Mohamed Lahouaiej-Bouhlel ou avec les autres accusés. Ils ont concédé que leur client a multiplié les "contradictions" à l'audience par "peur" ou "honte" de reconnaître des liens d'amitié avec "l'incarnation du mal absolu". Ils pointent que l'implication supposée de leur client dans la recherche du camion ayant servi à l'attentat de Nice tient à un texto reçu stipulant "vers ADA", du nom d'une agence de location. Pour les deux avocats, Mohamed Ghraieb n'a à aucun moment eu l'intuition d'un passage à l'acte de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

"On ne peut pas lui faire le grief de ne pas avoir eu des vertus divinatoires." - Me William Bourdon

Les avocats de la défense plaident la "perversité" de l'auteur de l'attentat, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, pour expliquer les photos retrouvées au domicile du tueur, avec une liste de contacts de proches des accusés, ou ce SMS évoquant un nouvel acte violent prévu "le mois prochain" retrouvé sur le téléphone non verrouillé de Mohamed Ghraieb. "Il y a toute une conjonction d'éléments qui laissent penser qu'il a voulu mettre son entourage dans la mouise", estime Me Vincent Brengarth.

"Je suis un petit trafiquant, pas un terroriste"

"L'horreur des crimes du 14 juillet [...] ne doit pas vous conduire à le condamner lourdement pour apaiser les cœurs", plaide Me Adélaïde Jacquin, l'avocate de Ramzi Arefa, également accusé d'"association de malfaiteurs terroriste". Ce Niçois de 27 ans, en détention depuis plus de six ans, reconnaît avoir fourni un pistolet au tueur, mais nie avoir été "proche" et avoir eu connaissance de ses projets. "Je suis un petit trafiquant, pas un terroriste", a-t-il répété. Ce point a été reconnu par le parquet national anti-terroriste qui a réclamé quinze ans à son encontre, mais demandé à la cour d'abandonner la qualification terroriste. Le Pnat estime qu'il ignorait effectivement la radicalisation de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel.

"Je ne la vois pas, l'association de malfaiteurs", même de droit commun, insiste son avocate. "Rien au dossier" ne démontre qu'il ait été question d'armes supplémentaires, "il n'est pas associé à la recherche du camion" et "on n'a pas de relations" entre Ramzi Arefa et ses coaccusés, argumente Me Adélaïde Jacquin.

"Il faut qu'il sorte"

Chokri Chafroud est le troisième accusé poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste et encourt vingt ans de réclusion criminelle. Ce Tunisien de 43 ans est un ami de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Il "ne doit pas être la victime expiatoire" de ce procès, ont intercédé ses avocats. "Il faut qu'il sorte", a demandé l'un de ses conseils, Me Chloé Arnoux dans une plaidoirie vibrante, la dernière des avocats de la défense, qui a ému même sur les bancs des parties civiles.

"Il est en détention depuis six ans parce que l'autre [Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ndlr] a écrit des trucs faux. Il n'a rien fait. L'acquitter ne serait ni un scandale, ni une honte, mais le triomphe de la vertu judiciaire", a continué son autre conseil, Me Florian François-Jacquemin. Le parquet national antiterroriste a réclamé quinze ans d'emprisonnement à l'encontre de Chokri Chafroud tout en reconnaissant que les faits qui lui sont reprochés étaient "moins incriminants" que ceux reprochés à Ramzi Arefa.

Même si Chokri Chafroud était ami avec l'auteur de l'attentat de Nice, il ne savait rien ou presque des projets meurtriers de son compatriote ont expliqué, en substance, ses avocats. "Chokri Chafroud n'a pas fourni d'arme, il ne l'a pas aidé à louer un camion, il est certes monté le 12 juillet dans le camion qui a servi à l'attentat, mais ce n'était pas pour faire un repérage car le trajet emprunté [...] n'était ni dans le même sens, ni au même endroit" que le parcours du fatidique soir du 14 juillet, a insisté Me François-Jacquemin.

Pour la défense de leur client, les avocats de Chokri Chafroud explique que l'auteur de l'attentat de Nice était "fou" et "pervers", d'où le SMS qu'il a envoyé à Ramzi Arefa six minutes avant de lancer son camion sur la foule sur la Promenade des Anglais : "Salam Ramzi [...] Je voulais te dire que le pistolet que tu m'as donné hier c'est très bien, alors on ramène 5 de chez ton copain, 7, rue Miollis, 5e étage. C'est pour Chokri et ses amis, [ils] sont prêts pour le mois prochain".

L'accusation, et de nombreuses parties civiles, réfutent cette thèse d'un Mohamed Lahouaiej-Bouhlel qui aurait voulu volontairement incriminer ses amis. Elles mettent en avant cette image d'un véhicule fonçant dans la foule que Chokri Chafroud a évoqué trois fois dans des messages au tueur sur Facebook. Trois mois avant l'attentat, il avait écrit à son ami : "Vas-y charge le camion avec 2.000 tonnes de fer et nique, coupe-lui les freins mon cher, et moi je regarde". Interrogé pendant le procès sur cette phrase, Chokri Chafroud avait maladroitement évoqué "l'humour tunisien".

Les accusés pour trafic d'armes doivent être jugés à leur "juste place"

Les avocats des cinq accusés poursuivis pour trafic d'armes appellent la cour à juger leurs clients à leur "juste place". Ces quatre hommes et cette femme "méritent d'être jugés indépendamment de ce qu'a commis Mohamed Lahouaiej-Bouhlel", plaide l'avocat Karim Laouafi.

Le parquet national antiterroriste a requis de deux à dix ans d'emprisonnement à leur encontre, les qualifiant de maillons "de la chaîne qui va contribuer à la commission de l'attentat". Ils sont accusés d'avoir participé, à des degrés divers, à fournir un pistolet semi-automatique à un autre accusé, Ramzi Arefa, qui le vendra à Mohamed Lahouaiej-Bouhlel le 12 juillet 2016, deux jours avant l'attaque. Le parquet estime qu'ils ont "armé psychologiquement et matériellement l'auteur de l'attentat".

"Le ministère public construit artificiellement des ponts entre des infractions" qui ne sont pas de même nature, défend Frédéric Nasrinfar, l'avocat d'Artan Henaj. Cet Albanais de 44 ans reconnaît avoir fourni à Ramzi Arefa le pistolet, ainsi qu'un fusil d'assaut sans munitions dont la destination reste inconnue. Le parquet a requis dix ans de prison à son encontre, la peine maximale pour trafic d'armes en réunion. Pour Me Nasrinfar, son client doit être relaxé de l'infraction d'"association de malfaiteurs" car il n'a pas commis d'"actes préparatoires distincts" de la fourniture des deux armes.

"Le ministère public construit artificiellement des ponts entre des infractions [qui ne sont pas de même nature]" - Me Frédéric Nasrinfar.

Les éléments qui incriminent Enkeledja Zace, Albanaise de 48 ans suspectée d'avoir assuré la traduction lors des transactions, sont "peu probants", estime son avocat Me Joseph Hazan, qui assure que sa cliente est "loin de la caricature du parquet", qui a qualifié son rôle d'"essentiel".

Les conseils de Maksim Celaj et d'Endri Elezi, pour qui le Pnat a demandé trois ans de prison et une interdiction du territoire, ont eux aussi cherché à circonscrire leur rôle. Les deux hommes, tous deux âgés de 24 ans à l'époque des faits et fraîchement arrivés en France, reconnaissent être allés chercher le fusil d'assaut caché dans les hauteurs de Nice, sur indication d'un cousin d'Endri Elezi, et l'avoir transporté chez Artan Henaj, cousin de Maksim Celaj. Leurs avocats assurent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils allaient chercher et voulaient "rendre service" à leurs cousins respectifs envers qui ils se sentaient "redevables". "L'institution judiciaire doit prendre du recul face à l'émotion", plaide Me Clémence Cottineau.

Les accusés auront une dernière occasion de s'exprimer lundi avant que la cour d'assises spéciale de Paris ne se retire pour délibérer.